FC Remscheid gewinnt in Gräfrah

Remscheid spielt weiter auf ein Tor und hat sich fast belohnt mit den 2:0 aber leider Abseits. Und im Gegenzug macht Gräfrah fast das 1:1 aber der Spieler von Gräfrah war so überrascht das er so frei vor Horn steht das er denn Ball über das Tor schießt. Dann war es Zupo der das 2:0 für Remscheid macht.

Der Sportplatz in Gräfrah war in Remscheider Hand, die ihre Mannschaft unterstützt haben. Die ersten Minuten im Spiel waren ein Abtasten von beiden Mannschaften bis der FC Remscheid das Spiel an sich riss. In der 12 Minute war es Heinen der denn Ball auf Tor schuss wobei der Ball leicht abgefälscht über den Torwart von Gräfrah ins lange Eck ins Tor fliegt.

Aus den nix macht Gräfrah das 2:1. 5 Minuten später ist der Ball wieder im Tor von Remscheid. So das es zur Halbzeit 2:2 steht. Gräfrah kommt besser in die 2. Halbzeit rein und macht unter Großen Jubel das 3:2 für Gräfrah.

FC Remscheid müsste das erst mal Schlucken. Dann wiederum Zupo mit den 3:3 vom Elfmeter Punkt, den Torwart Eiskalt ausgeguckt. Und dann hat FC Remscheid wieder das Spielgeschehen auf ihrer Seite. Nach einer Ecke von Zupo stand Burghart Gold richtig und Köpfte zum 4:3 für FC Remscheid ins Tor. Das 5:3 machte Emi nach einen schönen Spielzug. 6 Minuten später macht Apicella das 6:3. 3 Minuten vor Spielende macht Heinen mit sein 2 Tor am Abend das 7:3 für den FC Remscheid. Und am Schluss auch verdienten Sieg, wobei Gräfrah sich nie aufgegeben hat.

Nach den Spiel sagte Björn Joppe so ist halt der Pokal.

Weiter geht es für den FC Remscheid am Sonntag in der Landesliga beim VSF Amern. Und BV Gräfrah Spiel in der Bezirksliga in Wuppertal gegen Jugoslavija