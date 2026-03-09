FC Remscheid GEWINNT einen punkt

Oben: Lange spielten sie zusammen Dominik Heinen und Toni Zupo. Unten: Neuer Cheftrainer beim FCR Nermin Jounuzi – Foto: Stephan Horn

Für den neuen Cheftrainer Nermin Jounuzi, der zuvor Co-Trainer unter Björn Joppe war, bedeutete die Partie zugleich seine Premiere an der Seitenlinie.

Remscheid. Beim Kellerduell am Jahnplatz in Remscheid-Lüttringhausen hat der FC Remscheid im Heimspiel gegen den FC Wülfrath ein 1:1-Unentschieden erreicht.

Die Gastgeber bestimmten zunächst das Spielgeschehen. Immer wieder baute Remscheid das Spiel kontrolliert von hinten auf und suchte über die Außenbahnen mit Sola und Fronia den Weg nach vorne. Die erste große Chance hatte Campana nach einer Kopfballverlängerung von Fronia, doch sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei.

Bei bestem Fußballwetter begann der FC Remscheid druckvoll und setzte den Gegner früh unter Druck. Jounuzi hatte vor dem Spiel einige Überraschungen angekündigt – und tatsächlich nahm er mehrere Änderungen in der Startformation vor. In der Defensive liefen Koya Shirahata, Daniel Saibert, Timo Leber und Michele Buscemi auf. Winterneuzugang Giuseppe Campana übernahm die Rolle im Sturmzentrum. Komplettiert wurde die Startelf von Torhüter Maurice Horn sowie Luka Sola, Dominik Heinen, Vittorio Di Mari und Leonard Fronia im Mittelfeld.

Auch Wülfrath kam im weiteren Verlauf zu Möglichkeiten, scheiterte jedoch mehrfach am stark reagierenden Remscheider Torhüter Horn. Besonders bei zwei Standardsituationen der Gäste zeigte er seine Klasse und verhinderte den Rückstand.

In der 38. Minute wurde der Druck der Gastgeber schließlich belohnt: Eine Hereingabe in den Fünfmeterraum rutschte durch die Abwehr, und Giuseppe Campana stand goldrichtig. Der Stürmer schob den Ball zur verdienten 1:0-Führung für den FC Remscheid über die Linie. Kurz vor der Pause hätte Dominik Heinen mit einem Freistoß aus rund 20 Metern beinahe erhöht, doch der Gästetorwart konnte den Ball noch entschärfen.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Wülfrath etwas besser ins Spiel, ohne jedoch zunächst zwingend zu werden. Die Defensive der Remscheider blieb lange stabil und ließ nur wenig zu. In der 60. Minute reagierte Jounuzi und brachte Furkan Tasdemir für den immer müder werdenden Leonard Fronia.

In der 65. Minute fiel dann jedoch der Ausgleich: Timo Conde zog aus rund 20 Metern ab und traf mit einem platzierten Schuss zum 1:1. Torhüter Horn war diesmal chancenlos. Kurz darauf musste auch Timo Leber verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Jan Nsu Kayala ins Spiel.

In der Schlussphase neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Große Chancen blieben auf beiden Seiten aus, sodass es beim 1:1 im wichtigen Kellerduell blieb.

Trainer Nermin Jounuzi zeigte sich nach dem Spiel dennoch zufrieden: „Wir haben einen Punkt gewonnen und nicht zwei verloren. Jeder Punkt zählt – und dieser kann am Ende noch entscheidend sein.“

Giuseppe Campana. ,,Ich dachte lange mein Tor wird heute zum Sieg reichen, aber leider bekamen wir durch einen Distanzschuss den Ausgleich. Trotzdem muss ich meinen Kollegen ein Kompliment machen sie haben heute gekämpft und mich immer wieder in Szene gesetzt."

FC Remscheid – 1. FC Wülfrath 1:1

FC Remscheid: Maurice Horn, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Timo Leber (67. Jan Nsu Kayala), Luka Sola, Leonhard Fronia (60. Furkan Tasdemir), Giuseppe Campana (75. Andrii Pedchenko) - Trainer: Nermin Jonuzi

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Ebrahim Omayrat (52. Youssef El Boudihi), Robin Köhler (52. Nico Köhler), Ryo Matsutaka, Leon Bachmann, Toni Zupo (75. Daniel Ivezic), Gian-Luca Bühring, Timo Conde - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Giuseppe Campana (40.), 1:1 Timo Conde (65.)