FC Remscheid feiert Derbysieg gegen Born

Der FC Remscheid hat im Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born am 19. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, einen souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg verzeichnet. Damit bleiben die Hausherren zum Auftakt der Rest-Saison dicht hinter der Konkurrenz.

Mit dem souveränen Heimerfolg des Tabellen-Dritten ist der Einstand in die Rückserie für den FC Remscheid geglückt. Mit dem Erfolg bleibt die Mannschaft um Coach Ferdi Gülenc an den beiden Top-Teams VfL Jüchen-Garzweiler und dem FC Kosova Düsseldorf dran.

So., 09.02.2025, 15:00 Uhr

Blitztor bringt Remscheid auf die Siegerstraße

Nach nur fünf gespielten Minuten war es FC-Stürmer Furkan Tasdemir, der mit seinem vierten Saisontor früh die Weichen auf Sieg für die Hausherren stellte (5.). Damit war der Blitz-Einstand in die zweite Saisonhälfte perfekt. Sichtlich geschockt von diesem frühen Rückschlag konzentrierten sich die Gäste fortan auf die Defensive und ließen nicht mehr viel zu, weshalb es mit dem 1:0 in die Pause ging. Nach dem Wiederbeginn gab es auf beiden Seiten weiterhin keine nennenswerten Torraumszenen, weshalb es folglich auf beiden Seiten zu personalen Umstellungen kam: Bei den Gästen kamen mit Luca Gonzales Dantas, Anoaur Isaoui und Gloire Sunda gleich drei frische Kräfte in die Partie, während bei den Gastgebern Leonhard Fronia Stürmer Germano Bonanno ersetzte. Doch das Spiel sollte weiter zugunsten der Hausherren verlaufen: Nach zwei dicken Gelegenheiten inklusive Alu-Treffer war es Top-Torschütze Phil Knop, der mit Saisontor Nummer neun den Deckel für den FC Remscheid auf das Spiel setzte (81.).