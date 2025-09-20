FC Remscheid empfängt Hilden II – und wartet weiter auf den neuen Chef

Es hört sich nach einem neuen TV Format an ist aber die Realität beim FC Remscheid. Nach dem Trainer Rücktritt sucht der FC Remscheid weiter nach einem neuen auf der Bank.

Die beiden Interimstrainer Michele Buscemi und Luca Schuirmann werden die Mannschaft erneut gemeinsam von der Seitenlinie aus betreuen und sie mit bestem Gewissen leiten.

Der FC Remscheid empfängt morgen den VfB Hilden II im Röntgenstadion. Der VfB gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Top-10-Teams der Landesliga 1. In dieser Saison jedoch läuft bislang gar nichts zusammen: Mit fünf Niederlagen und einem Torverhältnis von 4:17 belegt Hilden aktuell den letzten Tabellenplatz. Ein Selbstläufer wird das Spiel für den FCR dennoch nicht – schließlich hatte der Verein in dieser jungen Saison bereits reichlich Themen, die normalerweise für ein ganzes Jahr reichen würden.

Parallel dazu läuft beim FC Remscheid weiterhin die Suche nach dem neuen „Super-Trainer“. In der Jury sitzen Thorsten Greuling und seine Vorstandskollegen. Im Netz kursieren bereits zahlreiche Namen, die Gerüchteküche brodelt. Offiziell äußern möchte sich der Verein jedoch noch nicht – zu viele Bewerbungen liegen vor, und auch die eigenen Vorstellungen fließen ins Auswahlverfahren mit ein. „Seriös lässt sich aktuell nichts sagen“, betonte Thorsten Greuling am Samstagmorgen. „Wir sind gespannt, wer es am Ende wird. Vielleicht jemand mit FCR-Vergangenheit – oder ein völlig neues Gesicht.“

Rückblick

Der VfB Hilden II reist mit einer Heimniederlage gegen TuRu Düsseldorf im Gepäck nach Remscheid. Insgesamt gibt es derzeit wenig Positives zu berichten: Fünf Niederlagen und 4:17 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Typisch für eine Zweitvertretung ist allerdings auch in dieser Saison wieder ein großer Umbruch – nahezu die komplette Mannschaft wurde ausgetauscht. Für Trainer Koray Sakacali und Co-Trainer Norvin Austrup bedeutet das eine enorme Herausforderung: Sie müssen ein neues Team formen und zusammenführen.

Der FCR hingegen zeigte zuletzt beim 2:2 in Wülfrath eine starke Leistung mit den beiden toren von S. Apicella und D. Heinen – auch wenn das Ergebnis am Ende unglücklich war. Dennoch war die Partie ein Fingerzeig, in welche Richtung es in den kommenden Wochen gehen soll.

Fazit und Prognose

Die bisherige Bilanz lautet 1-1-2. Trotzdem spricht alles dafür, dass der FC Remscheid morgen als Favorit ins Spiel geht – die Chancen stehen bei etwa 80:20. Dennoch gilt: Den VfB Hilden II darf man auf keinen Fall unterschätzen.

Also kommt ins Röntgenstadion wenn es heißt Landesliga Fussball Sonntag 21.09.25 15 Uhr

FC Remscheid gegen VfB Hilden II

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

6.Spieltag

Freitag 19.09.25

TuRu Düsseldorf - 1.SpVg Solingen-Wald 2:2

SC Viktoria Mennrath - FC Kosova 2:0

Sonntag 21.09.25

FC Remscheid - VfB Hilden II

SG Unterrath - ASV Süchteln

DJK Gnadental - TVD Velbert

SC Kappelen Erft - TSV Solingen

DV Solingen - SC Velbert

SC Union Nettetal - FC Wülfrath

VSF Amern - SSV Bergisch Born