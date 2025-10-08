FC Remscheid braucht Punkte, halbe Liga jagt Solingen Wald

Der 9. Spieltag der Landesliga Niederrhein wird insofern spannend, dass gefühlt die halbe Liga die 1. SpVg Solingen Wald 03 als neuen Tabellenführer jagt, schließlich rangiert der Aufsteiger vor seinem Heimspiel gegen die VSF Amern mit 17 Punkten nur fünf Punkte vor Rang elf. Auf Rang zwölf folgt der SC Kapellen-Erft, der den FC Remscheid empfängt. Der Traditionsverein braucht im Auswärtsspiel unbedingt einen Erfolg, ansonsten könnten der 1. FC Wülfrath oder Bergisch Born die Remscheider auf einen Abstiegsplatz schicken.
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath