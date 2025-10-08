Nächster Gradmesser für den FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

FC Remscheid braucht Punkte, halbe Liga jagt Solingen Wald Landesliga Niederrhein 1: Der FC Remscheid droht am Wochenende auf einen Abstiegsplatz zu fallen. Dagegen wird die 1. SpVg Solingen Wald nun von der halben Liga gejagt. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert FC Remscheid + 14 weitere

Der 9. Spieltag der Landesliga Niederrhein wird insofern spannend, dass gefühlt die halbe Liga die 1. SpVg Solingen Wald 03 als neuen Tabellenführer jagt, schließlich rangiert der Aufsteiger vor seinem Heimspiel gegen die VSF Amern mit 17 Punkten nur fünf Punkte vor Rang elf. Auf Rang zwölf folgt der SC Kapellen-Erft, der den FC Remscheid empfängt. Der Traditionsverein braucht im Auswärtsspiel unbedingt einen Erfolg, ansonsten könnten der 1. FC Wülfrath oder Bergisch Born die Remscheider auf einen Abstiegsplatz schicken.

