 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Nächster Gradmesser für den FC Remscheid.
Nächster Gradmesser für den FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

FC Remscheid braucht Punkte, halbe Liga jagt Solingen Wald

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Remscheid droht am Wochenende auf einen Abstiegsplatz zu fallen. Dagegen wird die 1. SpVg Solingen Wald nun von der halben Liga gejagt.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Der 9. Spieltag der Landesliga Niederrhein wird insofern spannend, dass gefühlt die halbe Liga die 1. SpVg Solingen Wald 03 als neuen Tabellenführer jagt, schließlich rangiert der Aufsteiger vor seinem Heimspiel gegen die VSF Amern mit 17 Punkten nur fünf Punkte vor Rang elf. Auf Rang zwölf folgt der SC Kapellen-Erft, der den FC Remscheid empfängt. Der Traditionsverein braucht im Auswärtsspiel unbedingt einen Erfolg, ansonsten könnten der 1. FC Wülfrath oder Bergisch Born die Remscheider auf einen Abstiegsplatz schicken.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
18:00
Spieltext SSV Born - Gnadental

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30live
Spieltext TSV Solingen - FC Kosova

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00
Spieltext FC Wülfrath - Mennrath

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - TVD Velbert

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext DV Solingen - TuRU 80

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30
Spieltext SC Kapellen - FC Remscheid

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00
Spieltext SC Velbert - Nettetal

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext Solingen 03 - VSF Amern

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
13:00live
Spieltext VfB Hilden II - SG Unterrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 08.10.2025, 08:00 Uhr
André NückelAutor