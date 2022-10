– Foto: © Achim Freund

FC Remiskönige Rudolstadt Vielleicht sollte der FC Einheit Rudolstadt eine Namensänderung in Betracht ziehen. Gegen den VfB Auerbach gab es das fünfte Unentschieden in Folge.

Der FC Einheit ist durch das torlose Remis gegen den Ex-Regionalligisten VfB Auerbach nun im fünften Oberligapunktspiel hintereinander ungeschlagen und damit auch nicht mehr Tabellenletzter. BERICHT des FC Einheit Rudolstadt

Doch zum erhofften ersten Sieg im achten Spiel reichte es nicht. Dabei waren, das sah auch Gästetrainer Sven Köhler so, Chancen dafür im zweiten Durchgang durchaus vorhanden. Die Anfangsviertelstunde gehörte dem Gast. Der wirkte ballsicher und zeigte eine gute Raumaufteilung, Köhler vermisste allerdings die ganz große Durchschlagskraft seiner Schützlinge. So hatte die Einheit die erste Möglichkeit, als Sven Rupprecht in einen Pass von Markus Baumann spritzte, das Leder aber nicht gut traf, sodass es weit am Kasten von Auerbachs Keeper Stefan Schmidt – kurios, beide Torleute hatten identische Namen – vorbei ging (8.). Kurz darauf boxte der VfB-Schlussmann eine Eingabe resolut weg (12.). Dann meldeten sich auch die Vogtländer, aber der straffe Schuss von Fabien Bochmann zischte über das FC-Gebälk (18.). Nach dem ersten Eckstoß für Auerbach (20.) die beste Gelegenheit für die Rudolstädter in der 1. Halbzeit. Baumann hatte eine günstige Schussposition, traf mit dem Außenrist aus 15 Metern und halblinks aber nur die Latte (24.). „Dann haben wir in der zweiten Hälfte der 1. Halbzeit recht ordentlich gespielt und hatten aus meiner Sicht mit den Torchancen die beste Phase überhaupt“, beurteilte Köhler die Zeit bis zur Pause. Mit zwei gefährlichen Kopfbällen hätten Vojtech Cermus (31.), einer von vier Tschechen beim Gast, und später Pascal Schardt (37.) einnetzen können. Dazwischen lag ein „Riese’ von Cermus, der freistehend das leere Tor verfehlte (33.). Eine Chance, die sehr an die von Rupprecht in Sandersdorf erinnerte. Tim Ackermann, der die sportliche Verantwortung diesmal inne hatte, da Holger Jähnisch nach seiner gelb-roten Karte im letzten Spiel 25 Minuten vor und nach der Begegnung nicht zur Mannschaft durfte und auch den Innenraum meiden musste, hatte an der Leistung der Grün-Gelben vor dem Wechsel einiges auszusetzen: „Wir hatten in der 1. Halbzeit ein paar Probleme. Die Räume waren zu groß und wir haben auch unseren Ballbesitz von vorn nach hinten nicht gut umgesetzt. Da waren die Bälle einfach zu schnell weg. Wir waren teilweise auch zu unkonzentriert."