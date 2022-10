FC Red Star - FC Lausanne-Sports, CH-Cup 1/4 Finale Pro Senectute hätte Freude; das Spiel des Wochenendes findet im Altersheim statt.

Liebe Freunde des runden Leders

für einmal betätige ich mich als Freizeitorganisatorin. Ganz uneigennützig. Klar, der Rüttler des Wochenendes (neben "Drei Schwengel für Charlie") findet selbstverständlich am Sonntag 16.00 Uhr; 4. Liga Gruppe 3, FC Esperanza ZH 1 - FC Galatasaray 1, Vierter gegen Sechster, statt. Da bleibt kein Auge trocken. Und ja, ich weiss, am Samstag um 17.00 Uhr findet auf der Witiker Looren der Spitzenkampf Erster gegen Zweiter statt; Witikon gegen Horgen (Gratulation übrigens an die Horgner, eine grossartige Saison bisher, was natürlich auch für Witikon gilt, jedoch ist die Leistung des Aufsteigers sehr, sehr beachtlich), 2. Liga Gruppe 1. Sicherlich ganz unterhaltsam. Aber halt weit oben auf dem Berg. Und ich frage, was gibt es Besseres als Erster gegen Zweiter? Genau, Erster gegen Erster, Double-Gewinner gegen Double-Gewinner. Sie fragen sich wo das stattfindet? Genau, am Samstag um 16.00 Uhr auf der Allmend Brunau, Heimstätte der Rotsterne. Die Affiche? FC Red Star - FC Lausanne-Sports. Schweizer-Cup 1/4 Final. Kategorie? Ü30, aka. Rollator-Weitwurf, Rollstuhl-Hochsprung, Gebiss-Synchron-Schlucken, Hörgerät-Rodeo oder auch 100m-Glatzenpolier-Gehen.

Nein im Ernst, das sind nicht irgendwelche Mannschaften. Beide Teams haben im letzten Jahr überlegen das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen. Beide Teams führen auch bereits ihre Meisterschaft wieder an und sind im Pokal noch vertreten. Währenddem Red Star aber "nur" ein Torverhältnis von 17:4 aufweist (nur Meisterschaft) und sogar schon einmal Unentschieden spielte, stehen die Lausanner bei gesamthaft, jetzt halten Sie sich fest, bei 60:0 (!!!!) Toren. 60:0! Wobei,...das entspricht nur der halben Wahrheit..den eigentlich haben sie bereits 12 Buden gefressen,...da es ihnen offensichtlich zu langweilig wurde, haben sie ein offizielles, internes Testspiel absolviert,..und gegen sich selber mit 7:5 gewonnen. Freunde muss es denen langweilig sein gegen ihre bisherigen Gegner. Erinnerungen werden wach an den SC Dornach von vor einigen Jahren. Die Herren Streller (Züngelschorsch), Frei ("de Spieler Frei hat Niet gspoit"), Chipperfield, Huggel oder Delgado marschierten damals durch den Schweizer-Pokal wie ein heisses Messer durch Butter. Das wollte man eigentlich auch bei den Red Stärlern, welche doch auch über 1000 Erstliga-Spiele und durch Alain Nef und Andris Vanins auch knapp 100 Länderspiele auf dem Buckel und im Kader haben. Nun trifft man aber bereits im 1/4-Finale auf einen Gegner, welcher dies um ein Weites übertrifft. Im Kader (wieviele Spieler passen eigentlich auf eine "abwesend Liste"?) der Lausanner stehen Spieler wie Ludovic Magnin, Alexandre Comisetti, Anthony Favre, Steven Lang, Giorgio Contini, John Gobbi (der Eishockeyaner?), Ilja Borenovic, Guillaume Katz oder Migjen Basha. Mein lieber Herr Gesangsverein; Letztgenannter spielte vor einem Jahr noch Nati B und haut jeden Match eine Bude rein. Auch ansonsten haben fast sämtliche Spieler mindestens 1. Liga gespielt, die meisten noch höher. Auch haben die meisten noch die ersten Zähne drin, sind also erst zwischen 30-35 Jahre alt. Die Anzahl 1. Liga-Spiele oder höher ist also bei 2500+. Lausanne habe auch extra für den CH-Cup ehemalige Spieler aus der ganzen Schweiz im Kader, welche dann extra und ausschliesslich für die Spiele im jeweiligen Landesteil aufgeboten werden. Crazy, isn't it?

Nun denn,...die Favoritenrolle ist klar gegeben. Seitens Red Star hat man bereits einmal den Bus geparkt vor dem eigenen Tor und dass viele der "Stars" des Gegners die lange Reise überdenken Röstigraben gar nicht antreten. Auf der anderen Seite des Feldes hofft man auf eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, welchen man selbstverständlich bereits im Vorfeld des Spiels gekauft hat. Eines kann aber garantiert werden; sollten die Rotsterne den Wälschen das erste Gegentor reinhauen (ausser es ist irgendwie das 1:6) in dieser Saison, dann gibt es eine Freinacht in Zürich. Tatzelwurm die lange Strasse runter. KO-Saufen am Bellevue. All you can eat in der Bumsalp. Alles. Alles.