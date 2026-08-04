FC Red Bull Salzburg: UEL-Start mit Heimspiel gegen Pafos FC

Der FC Red Bull Salzburg empfängt am Donnerstag ab 19:00 Uhr das Team aus Zypern. – Foto: FC Red Bull Salzburg

Gute Ausgangslage schaffen

Für die Roten Bullen geht es bei diesem ersten Duell vor allem darum, eine gute Ausgangsposition für das in einer Woche in Limassol stattfindende Retourmatch zu schaffen. Die Hürden dabei sieht Salzburg-Trainer Danny Röhl so: „Sie haben eine Mannschaft mit viel Erfahrung, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 28, 29 Jahren. Letztes Jahr haben sie auch sehr erfolgreich in der Champions League gespielt, was belegt, dass wir in der Europa League auf einen anspruchsvollen Gegner treffen. Uns hat zuletzt geholfen, dass wir aus der Art und Weise, wie wir gegen Hartberg gewonnen haben, Energie und Glauben gezogen haben, was uns für Donnerstag sicherlich hilft. Wir können jetzt mit zwei Siegen und 8:1 Toren von einem guten Start sprechen. Nunmehr wollen wir daraus mit einer entsprechenden Leistung am Donnerstag einen erfolgreichen Start machen.“

Stark in der Champions League

Das Team des portugiesischen Trainers Ricardo Sa Pinto sorgte in der vergangenen Saison für einiges an Aufsehen. Nach dem ersten Meistertitel in der Heimat qualifizierten sich die Zyprer, die ihre internationalen Heimspiele in Limassol austrägt, sensationell für die UEFA Champions League, in der sie Villarreal mit 1:0 bezwangen, Monaco ein 2:2-Unentschieden abtrotzten und mit neun Punkten nur knapp den Aufstieg verpassten. Ende Mai krönte sich Pafos dann zum zweiten Mal in der Klubgeschichte zum zypriotischen Cup-Sieger.