FC Red Bull Salzburg beendet die Zusammenarbeit mit Daniel Beichler

Der 37-jährige Steirer wurde heute bei den Roten Bullen dienstfrei gestellt – Foto: FC Red Bull Salzburg

Beichler war seit Mitte Februar bei den Roten Bullen tätig und für 14 Spiele verantwortlich. In dieser Zeit führte er die Mannschaft u. a. in der Meisterschaft mit einem Punkteschnitt von 1,15 auf den nicht zufriedenstellenden dritten Platz.

Neben Beichler scheiden auch Co Trainer Raphael Ikache, der zur Red Bull Akademie zurückkehren wird, sowie Zlatko Junuzovic aus dem Trainerteam des FC Red Bull Salzburg aus.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen. Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen. Wir wollen die neue Saison mit einer ganz neuen sportlichen Führung beginnen, weshalb wir diese Entscheidung rasch und dennoch nach reiflicher Überlegung und Analyse getroffen haben. Wir bedanken uns bei Daniel Beichler und auch bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere!“