Den Kampf annehmen: Der FC Real Kreuth (rot) will sich beim ersten Heimspiel der Rückrunde gegen den SV Polling wieder von seiner kämpferischen Seite zeigen. – Foto: Steffen Gerber

FC Real Kreuth zu Hause unter Zugzwang

Der FC Real Kreuth will die Hinrunde wiedergutmachen. Am Samstag steht das erste Heimspiel der Rückrunde gegen den SV Polling an.

Noch vor einem Jahr stand der FC Real Kreuth im Mittelpunkt der Scheinwerfer: als Spitzenreiter der Meisterrunde zur Bezirksliga. Dann aber ging es mit Platz drei in der Meisterrunde schleichend bergab – und in der laufenden Saison steil in die Tiefe. Aktuell belegen die Enterbacher Rang zehn der Tabelle. Eine Platzierung, die in der Endtabelle die Abstiegsrelegation nach sich ziehen würde. Mit einem neuen Trainer und zwei für die Kreisklasse absoluten Krachern als Neuzugängen ausgestattet, wurden die Kreuther von der Konkurrenz hochgelobt. Einige sahen die Truppe sogar als Titelaspiranten. Michael Zieringer, der nach Tobias Schnitzenbaumers Umzug ins Inntal den Trainerstab übernommen hatte, versuchte den Favoritendruck abzufedern. Aber die Rückkehr von Franz Huber, Torjäger des Bezirksligisten FC Penzberg, und des Holzkirchner Urgesteines Benedikt Zeisel, der beim FC Ismaning sogar Bayernligaerfahrung gesammelt hatte, machten es dem neuen Trainer schwer, die Favoritenrolle auf die Konkurrenz abzuwälzen.

Mannschaft nicht immer optimal aufgestellt Wobei der Saisonauftakt der Enterbacher noch annehmbar war. Eine 1:4-Niederlage gegen den TuS Geretsried II konnte durchaus als Ausrutscher gesehen werden. Ab September häuften sich die personellen Hiobsbotschaften und die Nullnummern. „Wir hatten eigentlich kein einziges Spiel, wo wir optimal aufgestellt waren“, blickt Zieringer auf Niederlagen, die auf den ersten Blick unerklärlich erschienen. „Von zehn Begegnungen gewinnst du gegen diese Gegner neun. Aber genau in dieser Saison hat es uns durch Eigenverschulden mehrfach erwischt.“