FC Real Kreuth will sich gegen Unterammergau der Relegationssorgen entledigen

Der FC Real Kreuth könnte sich beim WSV Unterammergau wohl aller Abstiegssorgen entledigen, ist aber aus dem Hinspiel gewarnt.

Obwohl das Spielgeschehen in der Kreisliga auf die saisonale Zielgerade eingebogen ist, sind noch viele Fragen ungeklärt. Hierzu gehört auch, wer den Klassenerhalt über die Relegation erreichen muss. Zu den Kandidaten, die den Ligaverbleib noch nicht in trockenen Tüchern haben, gehört auch der FC Real Kreuth. Entsprechend würde ein Auswärtssieg beim Aufsteiger WSV Unterammergau, der dick mit der Abstiegsrelegation verbandelt ist, an diesem Sonntag (14 Uhr) für Sicherheit sorgen. Aber der mahnende Zeigefinger von FCRK-Trainer Michael Zieringer hat eine Vorgeschichte.

Es war der Höhepunkt in den Vereins-Annalen des WSV Unterammergau. Der Aufstieg in die Kreisliga zur laufenden Saison. Nach 53 Jahren. Dass die Ammertaler als Saisonvorgabe den Klassenerhalt ausgegeben haben, war keine übervorsichtige Reaktion. Der Erfolgskader der Kreisklasse blieb unverändert.

Aufgrund des erstmaligen Aufstieges ins Kreis-Oberhaus fehlten den Kreuthern Erfahrungswerte mit dem Gegner. Aber nach einer frühen 1:0-Führung schien der Erfolg geebnet. Doch die Annahme war weit gefehlt. Bereits nach 14 Minuten fiel der 1:1-Ausgleich, und die Kreuther Versuche, erneut in Führung zu gehen, waren halbherzig. „Bei uns fehlten fünf Spieler aus dem Stammkader“, versuchte Zieringer das ideenlose Quergeschiebe zu erklären. Wer zurück liegt, muss anders auftreten. Die Bestrafung erfolgte in der Schlussphase. Nach einem Getümmel im Strafraum fiel das 1:2, und dem 1:3 ging ein Eigentor voraus. Die 1:4-Schlappe war, auf die gesamte Saison gesehen, eines der schwächsten Kreuther Spiele.

„Wir müssen den Kampf annehmen und uns reinbeißen“, weiß Zieringer, mit welcher Strategie es möglich ist, die drei Punkte zu holen. „Wir sind auf jeden Fall voll motiviert.“ Personell können die Tegernseer aus dem Vollen schöpfen. Von zwei Langzeitverletzten abgesehen, ist der Kader vollständig.

Hans-Peter Koller