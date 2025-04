FC Real Kreuth vor zwei schweren Hürden

Mit starken Resultaten nach der Winterpause hat sich der FC Real Kreuth in eine angenehme Tabellensituation gespielt. Selbst zwei Niederlagen am Osterwochenende würden den Burschen von FCRK-Trainer Michael Zieringer den Klassenerhalt nicht vermiesen. Entsprechend selbstbewusst gehen die Tegernseer zwei hohe Hürden an: an diesem Samstag um 15 Uhr das Heimspiel gegen den SV Münsing-Ammerland und eine Auswärtsbegegnung am Ostermontag um 14 Uhr beim MTV Berg.