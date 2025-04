FC Real Kreuth unterliegt „taktisch bester Mannschaft“

Wer schlussendlich im Titelrennen die Nase vorne hat, ist selbstverständlich auch Michael Zieringer unbekannt. Aber mit einer Bewertung kann der Trainer des FC Real Kreuth bereits jetzt glänzen: Der SV Münsing-Ammerland sei die cleverste Mannschaft der Liga. Wie der Gegner der Enterbacher einen 2:0-Erfolg erspielt und verteidigt hat, verdient Hochachtung und stellt in der Liga einen nicht erreichten Spitzenwert dar.

„Es hat sich wie eine Richtschur durch das ganze Spiel gezogen. Die knappen Entscheidungen sind zum Großteil gegen uns gelaufen“, erklärt Zieringer, was die Spielweise des Gegners ausgezeichnet hat. So war auch bei der Entstehung des ersten Gegentreffers eigentlich keine Gefahrensituation zu erkennen. Ludwig Hofbauer war auf der rechten Seite in der gegnerischen Hälfte auf dem Vormarsch, als er in einem Zweikampf abgegrätscht wurde. Auf diese Balleroberung folgte ein langer Ball, der exakt in den Laufweg eines Gästespielers passte. Dann noch ein passender Querpass und schon war die Kreuther Defensive in Unterzahl. Eine Situation, die Lukas Hauptmann clever zum 1:0 nutzte.