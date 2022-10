FC Real Kreuth tritt beim TSV Sauerlach an: Souveräner Sieg ist Pflicht Fußball Kreisliga

„Es war nicht notwendig, die Spieler vor Leichtsinn zu warnen“, erinnert Tobias Schnitzenbaumer an das Hinspiel am Enterbach. „Sogar in der Nachspielzeit ist noch ein Tor gelungen“. Am Ende stand ein 14:0-Sieg. Das höchste Resultat in der gesamten Liga. Ob die Kreuther in Sauerlach eine ähnliche kräftige Ohrfeige austeilen, ist zweitrangig. Ein ungefährdeter Sieg ist Pflicht. Eine entsprechende Einstellung aber gehört am Enterbach zu den Grund-Tugenden. „Wir fahren nicht knapp 100 Kilometer, um uns dann als Lachnummer abstempeln zu lassen“, verspricht Schnitzenbaumer einen couragierten Auftritt in Sauerlach. Diese Einstellung erwartet er auch von seinen Spielern, die nicht in der Start-Elf stehen, aber im Lauf der Begegnung eingewechselt werden.

ko