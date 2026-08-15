FC Real Kreuth trifft zum Saisonauftakt auf Spitzenteam ASV Habach

Fußball Kreisklasse 5 Spiele TSV Otterfing - FC Real Kreuth – Foto: Christian Scholle

Der Aufsteiger aus Kreuth startet am Samstag um 17.15 Uhr in die neue Saison. Zwei Stammspieler fallen verletzungsbedingt aus.

„Habach ist klarer Favorit. Aber wir wollen als Aufsteiger den Schwung mitnehmen und haben uns durch Testspiele gegen andere Kreisligamannschaften an das erwartete höhere Tempo in der oberen Liga herangetastet“, erklärt Trainer Michael Zieringer den Auftaktgegner als die erwartet stärkere Mannschaft. Den Schwung des FC Real Kreuth verdeutlicht die Statistik der Vorsaison: stärkster Sturm der Kreisklasse und beste Verteidigung.

War der Abstieg in die Kreisklasse nur ein Ausrutscher oder fehlte dem FC Real Kreuth das spielerische Niveau für die höhere Liga? Nach der Meisterschaft in der Kreisklasse und dem sofortigen Wiederaufstieg können die Kicker aus dem Bergsteigerdorf beweisen, dass sie in der höheren Spielklasse richtig eingegliedert sind. Dass der ASV Habach als Auftaktgegner von der kompletten Konkurrenz als Spitzenmannschaft der Liga eingenordet wird, macht es für die Kreuther schwierig, den Saisonauftakt an diesem Samstag um 17.15 Uhr mit einem Erfolgserlebnis zu gestalten.

Der gegnerische Trainer geht nicht speziell darauf ein, ob seine Burschen gegen die Kreuther in der Favoritenstellung sind. Vielmehr erwartet Michael Schmid zum Saisonende gleich eine Handvoll Mannschaften an der Tabellenspitze, zu denen auch sein Team gehören sollte: „Für uns wird es schwer genug, den dritten Platz aus der Vorsaison zu verteidigen“, sagt Schmid.

Dass ein Trainer seine Wunschformation auf den Platz schicken kann, gehört zu den Raritäten. So auch zum Saisonauftakt der Kreuther: „Wir werden wohl Kilian Kölbl und Valentin Sanktjohanser ersetzen müssen“, erklärt Zieringer den Ausfall zweier verletzter Spieler, die er gerne im Kader sehen würde. Auch hinter dem frisch genesenen Marinus Höß steht noch ein kleines Fragezeichen.

Die beiden diesjährigen Neuzugänge hat Zieringer fest eingeplant: Thomas Gschwendtner auf der linken Seite der Vierer-Abwehrkette und Martin Sixt im zentralen Mittelfeld. Dass Franz Huber als gefährlichster FCRK-Stürmer mit erst 33 Jahren seine Karriere beendet hat (wir berichteten), muss Kreuth über das Kollektiv auffangen.