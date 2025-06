FC Real Kreuth steigt nach neun Jahren aus Kreisliga ab

Der FC Real Kreuth verliert das Rückspiel gegen TSV Gilching/Argelsried II mit 1:3 und steigt nach neun Jahren aus der Kreisliga ab.

Die Ausgangslage in der Abstiegsrelegation, die sich der FC Real Kreuth durch ein 2:2-Remis im Fünfseen-Land erkämpft hatte, war für das Rückspiel vielversprechend. Aber die Enterbacher haben gepatzt. Trotz einer aussichtsreichen 1:0-Führung. Die eigentlich abschlussschwache Bezirksligareserve des TSV Gilching/Argelsried eroberte am Tegernsee einen 3:1-Sieg und schickt Kreuth damit in der Kreisklasse.

Die Gefahr, dass die Burschen vom Enterbach in der Relegation leer ausgehen könnten, hatte sich in den vergangenen Wochen angebahnt. Sieben Kreisliga-Begegnungen mit mageren drei Punkten waren Wasser auf den Mühlen der Pessimisten. Aber das 2:2-Unentschieden im Norden des Landkreises Landsberg ließ die Hoffnung auf den Klassenerhalt der Kreuther sprunghaft in die Höhe schnellen. Wobei sich der Spielertrainer der Gäste auf das Rückspiel am Tegernsee freute. „Wir spielen in einem schönen Stadion. Das wird Spaß machen“, sagte Tobias Hänschke. Dass die Gilchinger überhaupt in die Relegation gerutscht waren, hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Sieben Punkte wurden am grünen Tisch aberkannt.

Relegationsspiele gehören zu den zuschauerträchtigsten Veranstaltungen im Fußball-Amateurbereich. So auch am Tegernsee, wo sich 500 Zuschauer eingefunden hatten, um Kreuth nach vorne zu peitschen. Zu einem Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt. Der Auftakt war vielversprechend. Mit hohem Tempo erlief Marinus Höss eine Steilvorlage kurz vor dem Toraus. Er legte die Kugel zurück und fand Simon Mayr. Der aufgerückte Verteidiger tanzte zwei Gegenspieler aus und markierte mit einem vehementen Schlag das 1:0. Der Grill dampfte und das Bier floss in Strömen. Beste Voraussetzungen für einen schönen Fußballnachmittag.

Allerdings versaute Luka Artmann die gute Stimmung mit dem 1:1. Sicher gut mit einer mustergültigen Flanke eingesetzt, aber bei seinem Kopfball zum Ausgleich zu wenig bedrängt. Und fortan wurden die Gäste frecher. Wobei dies der Taktik von Michael Zieringer durchaus entsprach. Der Kreuther Trainer hatte als verwundbare Stelle der Gäste herausgefunden, dass die Abwehr am besten mit schnellen Konterbällen zu knacken war.

Kurz vor der Pause entstand eine folgenreiche Szene. Nach einem Pass auf den linken Flügel zog Dominik Schäffler nach innen und wuchtete einen Schlag auf das Kreuther Tor. In der Beurteilung der nachfolgenden Szene finden sich zwei Versionen. Die Gäste sahen einen missglückten Abwehrversuch des Kreuther Torwartes, dem der Ball über den Span sprang, und Zieringer erkannte einen perfekten Schuss in das kurze Eck, bei dem sein Keeper sogar noch den Ball berührte. Zusammengefasst fand der Verantwortliche vom Enterbach im Pausengespräch lobende Worte für seine Burschen. Dass aber drei Minuten nach dem Wiederanpfiff das 1:3 fiel, war für die Kreuther der Todesstoß.