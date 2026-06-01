FC Real Kreuth siegt und steigt in die Kreisliga auf Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Geschafft und glücklich: Die Spieler des FC Real Kreuth versammeln sich nach dem 4:0 zur Aufstiegsfeier. – Foto: Privat

Der FC Real Kreuth hat sich mit einem klaren Auswärtssieg beim ASC Geretsried die Meisterschaft gesichert. Den direkten Abstieg vermeiden konnte die DJK Darching mit einem 2:0-Sieg beim TSV Weyarn.

Der FC Real Kreuth hat es geschafft. Die Königlichen siegten in der Kreisklasse 2 beim ASC Geretsried mit 4:0 und machten damit die Meisterschaft und die Rückkehr in die Kreisliga perfekt. Den direkten Abstieg vermeiden konnte die DJK Darching mit einem 2:0-Sieg beim TSV Weyarn. Mit demselben Resultat endete das Landkreis-Duell zwischen der SG Hausham und dem FC Rottach-Egern. Nun wartet eine prall gefüllte Relegationswoche auf die Fußballfans in der Region (siehe Info am Textende). SG Hausham – FC Rottach-Egern 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Büchl (25.), 2:0 Steiger (53.) Mit einem Sommerkick klang die Saison für die SG Hausham aus. Die Knappen setzten sich zu Hause gegen den FC Rottach-Egern mit 2:0 durch. Benedikt Büchl hatte Mitte des ersten Durchgangs per Heber nach einem Solo den Führungstreffer markiert, Niklas Steiger stellte kurz nach Wiederbeginn per Abstauber auf 2:0 und sorgte damit für die frühe Vorentscheidung. „Bei uns war etwas die Luft raus nach dem Derby und vor der Relegation. Hausham hat befreit aufgespielt und bei uns wollte sich keiner mehr verletzen“, berichtete FC-Coach Veit Habersetzer. „Wir haben den Fokus schon auf der Relegation, der Sieg für Hausham war dennoch verdient.“ SG-Sprecher Florian Fink sah es ähnlich: „Es war ein gemütlicher Abendkick mit einem verdienten Sieg für uns.“ Während die Knappen damit in die Sommerpause gehen, wartet auf die Rottacher die Relegation am Donnerstag und Sonntag gegen den TSV Hartpenning.

Vor dem Wayerner Tor Torwart Peter Biechl -CS – Foto: Christian Scholle

ASC Geretsried – FC Real Kreuth 0:4 (0:2) Tore: 0:1 Huber (29./FE), 0:2 Huber (37.), 0:3 Huber (88.), 0:4 Hofbauer (89.) Dank eines Dreierpacks von Franz Huber setzte sich der FC Real Kreuth beim ASC Geretsried klar mit 4:0 durch und sicherte sich damit Meisterschaft und Aufstieg. Die Kreuther dominierten das Spiel auf dem engen Geretsrieder Platz von Beginn an, während die Hausherren ihr Heil in langen Bällen suchten. Nach einer halben Stunde brachte Huber die Gäste per Elfmeter in Führung, nachdem Simon Mayr gelegt worden war. Wenig später traf Huber nach einer zu kurzen Abwehr der Heimischen zum 2:0-Pausenstand. Im zweiten Durchgang versuchten die Hausherren, das Spiel noch einmal zu drehen, doch die Kreuther Defensive stand sicher. In der Schlussphase war es wiederum Huber, der sich im Eins-gegen-eins gegen den ASC-Keeper durchsetzte und auf 3:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte dann Ludwig Hofbauer, direkt vom Geretsrieder Anstoß weg, als er einen Fehler des Keepers zum 4:0-Endstand nutzte. „Es war ein verdienter Sieg und jetzt feiern wir die Meisterschaft am Vereinsheim“, berichtete FC-Coach Michael Zieringer.