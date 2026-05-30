FC Real Kreuth muss in Geretsried gewinnen, um Meister zu werden

Fußball Kreisklasse 5 Spiele TSV Otterfing - FC Real Kreuth – Foto: Christian Scholle

Der FC Real Kreuth spielt am Samstag beim ASC Geretsried um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg. Der TSV Otterfing liegt mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Tabelle, ist aber spielfrei.

ASC Geretsried – FC Real Kreuth Sa., 15 Uhr Beim Match zwischen dem ASC Geretsried und dem FC Real Kreuth an diesem Samstag geht es für beide Seiten um alles. Die Gäste müssen gewinnen, um sicher Meister zu sein und in die Kreisliga zurückzukehren. Die Hausherren brauchen mindestens einen Punkt, besser deren drei, und müssen auf einen Sieg von Weyarn gegen Darching hoffen, um den Abstieg in die A-Klasse noch zu vermeiden.

Für zwei Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2 wird der letzte Spieltag zum Tag der Entscheidung. Der FC Real Kreuth muss beim ASC Geretsried gewinnen, um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg perfekt zu machen. Der TSV Otterfing, der aktuell auf Platz eins liegt, ist spielfrei und muss tatenlos zusehen. Am anderen Ende der Tabelle geht es für die DJK Darching in Weyarn darum, die Teilnahme an der Relegation zu sichern und den direkten Abstieg zu vermeiden. Das Duell zwischen der SG Hausham und dem FC Rottach-Egern fand bereits am Freitagabend statt und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

„Das wird ein richtiges Endspiel. Geretsried wird brennen, wir erwarten ein heißes Spiel“, sagt FC-Coach Michael Zieringer. Die Königlichen schufen sich durch den Sieg im Nachholspiel beim FC Rottach-Egern unter der Woche eine gute Ausgangslage, doch Verfolger Otterfing zog mit dem Dreier in Darching nach. Nun muss für die Gäste ein Sieg auf dem schwer zu bespielenden Platz in Geretsried her, um die Meisterschaft perfekt zu machen. „Die Motivation ist hoch. Wir haben eine geile Saison gespielt, jetzt können wir sie perfekt machen“, sagt Zieringer. Personell reisen die Königlichen in Bestbesetzung nach Geretsried.

Heute, 15:00 Uhr TSV Weyarn TSV Weyarn DJK Darching Darching 15:00 PUSH

TSV Weyarn – DJK Darching Sa., 15 Uhr Mit einem Derby geht die erste Kreisklassen-Saison nach dem Aufstieg für den TSV Weyarn, der den Klassenerhalt bereits in der Tasche hat, zu Ende. „Wir werden hundert Prozent geben und nichts herschenken“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Insgesamt sind wir mit der Saison sehr zufrieden und würden diese gerne mit drei Punkten abschließen.“ Die Weyarner laden im Anschluss an das Spiel alle Fans, Freunde und Gönner zur Saisonabschlussfeier ans Sportheim ein.

Während die Hausherren mit den Rückkehrern Nik Hagn und Timo Molitor ins Spiel gehen können, muss die DJK gewinnen, um den direkten Abstieg aus eigener Hand zu vermeiden – zumal man den direkten Vergleich mit dem ASC Geretsried verloren hat. „Wir müssen gegen Weyarn unbedingt drei Punkte holen und können uns nicht auf andere verlassen“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Das Derby wird brutal schwer, aber wir werden wieder alles reinwerfen. Wenn wir so spielen wie gegen Otterfing, dann habe ich keine Angst.“