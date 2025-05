FC Real Kreuth ist in Peißenberg unter Zugzwang

Der FC Real Kreuth muss in Peißenberg punkten, am besten dreifach, sonst könnte die Abstiegsrelegation schon einen Spieltag vor Schluss feststehen.

Dem FC Real Kreuth geht auf der Zielgeraden der Kreisliga die Puste aus. Ein einziges Pünktchen aus den jüngsten vier Begegnungen deutet auf eine Saisonverlängerung in der Abstiegsrelegation hin. Trotz dieser miesen Ergebnisse sieht Trainer Michael Zieringer Chancen, das Spieljahr ohne Verlängerung zu beenden. Teil eins dieser Aufgabe ist es, am Samstag (16.15 Uhr) auswärts beim TSV Peißenberg zu punkten. Am besten dreifach.

„Wir brauchen aus den beiden Spielen noch mindestens vier Punkte. Werden es sechs, sollten wir sicher sein“, blickt Zieringer auf die Konkurrenz. Die angesprochenen vier Zähler würden nur noch eine Mannschaft ins Auge fassen, die die Enterbacher überholen können: die SG Aying/Helfendorf, die aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Der TSV Peißenberg und der Lenggrieser SC hätten bei einem Unentschieden genügend Vorsprung, um von Kreuth nicht mehr überflügelt zu werden.

Mit dem aktuellen Gegner verbinden die Kreuther eine angenehme Erinnerung. Im Hinspiel gelang ein 2:0-Sieg. Lukas Frank, der mit 13 Toren gefährlichste Torjäger der Kreuther, erzielte beide Treffer. „Bei uns stehen zwei Leistungsträger nicht zur Verfügung. Ansonsten sind alle an Bord“, erklärt Zieringer den Personalstand. Andreas Götschl und Simon Mayr stehen nicht zur Verfügung. Zieringer hat auch einen konkreten Plan, wie dem Gegner beizukommen ist: „Wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen und so das Glück erzwingen.“ Dass dem TSV Peißenberg technisch gut ausgebildete Spieler zur Verfügung stehen, ist ein weiterer Grund, die Kampfkraft in den Vordergrund zu stellen.

Der Kreuther Gegner hat zuletzt die möglichen sechs Punkte erkämpft. Einem 3:1-Heimsieg gegen den WSV Unterammergau folgte ein 4:3-Erfolg bei der DJK Waldram. Der Siegtreffer in der Schlussminute ermöglichte Peißenberg die angenehme Ausgangslage, dass mit einem Unentschieden gegen die Kreuther der Klassenerhalt sicher eingetütet ist.

Hans-Peter Koller