FC Real Kreuth holt mageres Remis gegen die Relegation

Auswärts beim Tabellennachbarn durch ein Unentschieden einen Punkt zu holen, hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Nur für den FC Real Kreuth war ein 1:1-Remis beim TSV Peißenberg ein Resultat, das nicht zufrieden stimmt.

Ist doch durch die Punkteteilung die Konkurrenz um die Abstiegsrelegation bis auf einen Verein entschwunden.

Das flächenmäßig große Spielfeld in Peißenberg kam der gewohnten Spielanlage der Enterbacher nicht entgegen. Die Laufstrecken waren größer als gewohnt, um in das Pressing zu kommen. Die Zweikämpfe, um auf kämpferischem Weg den Ball zu erobern. Entsprechend den äußeren Bedingungen änderte der FCRK-Trainer Michel Ziermeier die Taktik. Die Kreuther standen tiefer als gewohnt und mussten so nach dem angestrebten Ballgewinn weitere Wege auf sich nehmen, um in die Tornähe des Gegners zu kommen.

„Das Glück war etwas auf unserer Seite, dass wir einen torlosen Zwischenstand mit in die Kabine nehmen konnten“, erklärt Zieringer den Verlauf der ersten Halbzeit aus seiner Sicht. Einmal rettete der Außenposten (31.), und kurz vor dem Seitenwechsel vergaben die Peißenberger eine Überzahlsituation am dem Kreuther Gehäuse, als ein Stürmer freistehend am langen Pfosten vorbei hielt(39.).

Dass Ferdinand Zehetmeier, der sich das Knie verdrehte, bereits nach 22 Minuten vom Platz ging, war der Sicherheit für Kreuth nicht förderlich. Der hier eingewechselte Maximilian Schmid stand anfangs der zweiten Hälfte im Rampenlicht. Nach einer super Vorarbeit von Ludwig Hofbauer, der sich auf der linken Seite durchsetzte und mit Übersicht in die Mitte zurücklegte, traf er mit seinem schwächeren linken Fuß zum 1:0 (52.) ins lange Eck.

Die nachfolgenden überfallartigen Angriffe der Platzherren waren für die Kreuther Defensive nicht wirklich gefährlich. Bis zur 80. Minute, als ein starker Steckpass durch die Defensive der Königlichen ankam, Philipp Solleder ein Laufduell gewann und trotz hohem Tempo mit Übersicht zum 1:1 einschob. „Es war die einzige Situation im Spiel, wo wir nicht optimal verteidigt haben“, bewertet Zieringer den Treffer.

Dass durch das Remis Kreuths Konkurrenz für die ungeliebte Abstiegsrelegation bis auf die SG Aying/Helfendorf zusammengeschrumpft ist, sieht Zieringer nicht negativ: „Wir werden die Nackenschläge wegstecken und die Situation zu unserer Zufriedenheit lösen.“