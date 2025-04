FC Real Kreuth hat Revanche vor Augen

Der FC Real Kreuth geht mit einem breiten Kader und Selbstvertrauen in die Partie gegen Brunnthal.

Der Weg war steinig, bis der FC Real Kreuth am vergangenen Wochenende mit einem knappen 4:3 drei Punkte gegen den Abstiegskandidaten SG Hungerbach einsacken konnte. Nun sollen drei weitere Zähler gegen den TSV Brunnthal folgen – eine Mannschaft, die auf dem Relegationsplatz einzig den Ligaverbleib vor Augen hat. Allerdings vor den Augen der Kreuther Fans an diesem Samstag um 15 Uhr am Enterbach.