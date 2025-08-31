FC Real Kreuth festigt die Tabellenführung Fußball Kreisklasse

Der FC Real Kreuth siegt 5:2 im Spitzenspiel gegen den TSV Otterfing und sichert sich damit die Führung der Kreisklasse 2. Hausham feiert einen 8:0-Kantersieg, während der TSV Weyarn die nächste Niederlage einfährt.

Einen klaren Sieg feierte der FC Real Kreuth im Spitzenspiel gegen den TSV Otterfing und festigte damit die Tabellenführung. Eine bittere 1:0-Niederlage musste hingegen der TSV Weyarn beim SC Rot-Weiß Bad Tölz hinnehmen, die SG Hausham feierte in Sachsenkam ein Schützenfest. SC Rot-Weiß Bad Tölz – TSV Weyarn 1:0 (1:0) Tor: 1:0 Fottner (43.) Eine bittere 0:1-Pleite musste der erneut ersatzgeschwächte TSV Weyarn beim Kellerduell in Bad Tölz einstecken. In einer von beiden Seiten schwachen Begegnung fiel der goldene Treffer für die Tölzer kurz vor der Pause durch einen Nachschuss.

Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die Weyarner versuchten es nach dem Seitenwechsel mit etwas offensiverer Ausrichtung. Die beste Chance ließ jedoch Yanik Molitor liegen, als er den SC-Keeper bereits umkurvt hatte und nur das Außennetz traf. Auf der anderen Seite vergaben auch die Hausherren einige Kontermöglichkeiten, sodass es beim 1:0 blieb.

„Beide Teams sind tief gestanden, eigentlich war es ein klassisches 0:0-Spiel, aber wir haben den einen Fehler mehr gemacht“, resümiert TSV-Trainer Michael Hub. „Es hat nicht viel gefehlt, aber das ist nicht nur Pech. Tölz hat halt die eine Chance genutzt.“ FC Real Kreuth – TSV Otterfing 5:2 (2:0) Tore: 1:0 Höss (10./FE), 2:0 Huber (23.), 3:0 Mack (70.), 4:0 Mack (71.), 4:1 Schwefel (75.), 4:2 A. Eder (85.), 5:2 Hofbauer (89.) Eine kleine Matchdemonstration lieferte der FC Real Kreuth im Spitzenspiel gegen den TSV Otterfing und setzte sich leistungsgerecht mit 5:2 durch.

Nach einem Foul an Franz Huber verwandelte Marinus Höck den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Mitte des ersten Durchgangs legte dann Huber auf Vorarbeit von Moritz Mack das 2:0 nach. Otterfing versuchte mit zwei Wechseln zur Pause noch einmal Schwung ins Spiel zu bringen, doch Moritz Mack sorgte mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung zu Gunsten der Hausherren. Beim Stand von 4:0 war das Spiel gelaufen. Kilian Schwefel und Andreas Eder trafen noch für die Gäste, den Schlusspunkt setzte dann per Alleingang Ludwig Hofbauer für die Kreuther.

„Es war von der ersten Minute an eine konzentrierte Mannschaftsleistung“, sagt FC-Coach Michael Zieringer. „Der Sieg ist in dieser Höhe verdient, die Mannschaft hat zu hundert Prozent umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Dem stimmt auch TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban zu: „Es war ein hochverdienter Heimsieg für Kreuth, wir haben nie zu unserem Spiel gefunden und waren über 80 Minuten das unterlegene Team. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können.“ SG Reisach – SG Hausham 8:0 (5:0) Tore: 0:1 Aksoy (3.), 0:2 Hartmann (8.), 0:3 Siglreitmaier (9.), 0:4 Hartmann (18.), 0:5 Baumgartner (30.), 0:6 Yigit (51.), 0:7 Yigit (66.), 0:8 Yigit (73.) Bereits nach neun Minuten war die Begegnung zwischen der SG Reisach und der SG Hausham entschieden. Nach Treffern von Ferhat Aksoy, Bebo Hartmann und Kilian Siglreitmaier stand es da bereits 3:0. Wiederum Hartmann und Felix Baumgartner trafen zur 5:0-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel legte Serdar Yigit mit einem lupenreinen Hattrick noch drei Tore nach, am Ende stand ein mehr als deutlicher 0:8-Auswärtssieg für die Knappen zu Buche. „Es war ein klarer und in dieser Höhe verdienter Sieg trotz unserer zahlreichen Ausfälle“, resümiert Vize-Abteilungsleiter Florian Fink. „Es war eine kompakte Teamleistung gesamten Mannschaft.“