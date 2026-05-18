FC Real Kreuth erobert die Tabellenspitze – Otterfing stolpert am Krötenteich Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machte der TSV Weyarn mit dem Sieg gegen Brunnthal (grün). – Foto: Stefan Schweihofer

Der FC Real Kreuth hat die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 übernommen. Möglich machte es der TSV Otterfing, der am Krötenteich nicht über ein 0:0 hinauskam.

Der TSV Otterfing ist in der Kreisklasse 2 bei den Fußballfreunden Geretsried am Krötenteich nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Nutznießer war der FC Real Kreuth, der bei der SG Reisach klar mit 7:1 siegte und die Tabellenspitze übernahm. FF Geretsried – TSV Otterfing0:0 Eigentlich zu wenig ist die Punkteteilung in Geretsried für die Kicker des TSV Otterfing im Meisterschaftsendspurt der Kreisklasse 2. Nun hat der FC Real Kreuth nicht nur alle Trümpfe in der Hand, sondern kann sich sogar noch einen Ausrutscher erlauben. Bei den Fußballfreunden lieferten die Otterfinger aber keineswegs eine schwache Vorstellung ab. Vielmehr bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes, umkämpftes Match zu sehen. „Ein leistungsgerechtes 0:0 in einem chancenarmen Spiel“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Beide Seiten agierten taktisch sehr diszipliniert. Die Gäste hatten zwar einige Halbchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Urban: „Wir haben nicht verloren, das Spiel war in Ordnung. Man braucht sich aber nicht wundern, dass Geretsried in der Rückrunde nicht verloren hat.“

SG Gaißach/Wackersberg – FC Rottach-Egern 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Hohenreiter (65./FE). Eine bittere 0:1-Niederlage musste der FC Rottach-Egern hinnehmen. Bei der SG Gaißach/Wackersberg hatten die Kicker vom Birkenmoos im ersten Durchgang sechs Großchancen. Doch man scheiterte am Keeper oder am Pfosten oder ein Verteidiger rettete auf der Linie. Dafür markierten die SG dank eines diskussionswürdigen Foulelfmeters nach einer guten Stunde den Siegtreffer. „Wir haben unsere Chancen in der ersten Halbzeit nicht gemacht“, stellt Coach Veit Habersetzer fest. Nach dem 1:0 rannten die Gäste noch einmal an, wurden aber nur selten zwingend. Habersetzer: „Wenn man Scheiße am Fuß hat und selbst die Chancen nicht macht, dann kassiert man so ein blödes Gegentor. Es war ein intensives Spiel. Die erste Hälfte war sehr gut von uns.“

TSV Weyarn – TSV Brunnthal 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Michl (42.), 2:0 Fauck (90.). Den zweiten Heimsieg binnen vier Tagen feierte der TSV Weyarn und machte damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Klosterdörfler setzten sich nach dem 4:2 gegen Ascholding auch gegen den TSV Brunnthal mit 2:0 durch und zogen damit im Klassement an den Münchner Vorstädtern vorbei. Nun brauchen die Klosterdörfler aus den letzten drei Spielen noch einen Dreier, um als Aufsteiger sicher in der Kreisklasse zu bleiben. Albert Michl staubte kurz vor der Pause zum 1:0 ab, als Brunnthals Keeper ein Kopfball von Yanik Molitor aus den Händen flutschte. Nach der Pause neutralisierten sich die Teams in einer ausgeglichenen Partie weitgehend. Weyarn ließ bei Kontern zwei gute Gelegenheiten liegen, den Sack zuzumachen. So dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Alexander Fauck mit dem 2:0 alles klar machte. „Das war ein großer Befreiungsschlag für uns“, sagt TSV-Coach Michael Hub. „Der Sieg war verdient, auch wenn wir in der entscheidenden Phase zwei gute Chancen liegen gelassen haben. Dank der sechs Punkte schaut es jetzt deutlich besser aus.“

SG Hausham – SV Bad Tölz 0:0 Ein Spiel ohne Höhepunkte bekamen die Zuschauer zwischen der SG Hausham und dem SV Bad Tölz zu sehen. „Es war ein zähes Spiel mit wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten. Beide Teams hatten nicht ihren besten Tag“, berichtet der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Die Knappen standen defensiv sicher. Allerdings fehlte nach vorn die Durchschlagskraft. Sarbalkan: „Das Spiel hatte keinen Sieger verdient. Wir sind kompakt gestanden und können mit dem Punkt leben.“