FC Real Kreuth: Doch kein Wiedersehen mit Ex-Trainer Reiner Leitl

Das Gedränge auf den hinteren Plätzen der Kreisliga ist groß, und der FC Real Kreuth ist mitten in dem Pulk, der die Abstiegsrelegation vermeiden will. Hierzu wäre ein Heimsieg an diesem Samstag ab 15 Uhr ein mächtiger Schritt. Aber es ist gut möglich, dass die Trauben gegen die DJK Waldram viel zu hoch hängen. Gegen einen Gegner, der bis vor Kurzem auf einen Trainer vertraute, der auch in Kreuth schon beste Arbeit abgeliefert hat.

