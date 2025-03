FC Real Kreuth bezwingt ebenbürtigen Gegner

„Es war schon vor dem Anpfiff klar, dass jeder Einzelne bei uns heiß ist“, erklärt Trainer Michael Zieringer. Der Kreuther Trainer sah seine Burschen von Beginn an spielbestimmend. Der SV Polling stand bewusst tief in der Defensive und sorgte mit langen Bällen für Gefahr. Am Enterbach standen sich zwei gleichstarke Mannschaften gegenüber. Zur Pause gingen die Platzherren mit einer Führung in die Kabine. Max Schmid bekam am rechten Flügel eine Steilvorlage unter Kontrolle, düpierte einen Verteidiger und passte an den ersten Pfosten. Hier kam Lukas Frank temporeich angerauscht. Er tanzte den Torwart aus und schob das Leder zum 1:0 (43.) ins leere Netz.

„Polling wird jetzt aggressiver auftreten“, orakelte Zieringer in der Pause, „aber mit Kampf und viel Laufarbeit ist die Aufgabe zu schaffen“. Dem 1:1-Ausgleich ging ein Flankenlauf der Gäste und ein scharfer Pass in die Mitte voraus. Sebastian Kölbels Abwehrversuch missglückte mit einem Eigentor. Das Kreuther 2:1 entsprang einer Eckballvorlage an den zweiten Pfosten. Andreas Götschl schraubte sich am weitesten nach oben und köpfte gegen den Lauf des Torstehers ein. Als Max Mayr weit in die Tiefe vorlegte, konnte der eingewechselte Dan Petru Samoila seine Geschwindigkeit ausspielen. Er ging an einem Verteidiger vorbei, der ein Bein stehen ließ. Den Elfmeter verwandelte Franz Huber zum 3:1. In den letzten zehn Minuten setzten die Gäste voll auf Angriff. Erfolgreich, wie das 3:2 (87.) zeigte. Damit war das Ende der Fahnenstange erreicht. „Mit vereinten Kräften haben wir einen guten Gegner mit einer top Moral besiegt.“