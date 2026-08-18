FC Real Kreuth beim Lenggrieser SC: Neuling trifft auf Vizemeister

Schwerer Auftakt: Nach der Niederlage in Habach fährt der FC Real Kreuth (weiß) nach Lenggries. – Foto: Andreas Mayr

Der FC Real Kreuth spielt heute beim Lenggrieser SC. Der Gegner hatte in der Vorsaison den stärksten Sturm und die beste Verteidigung der Liga.

„Wir wissen, dass wir uns gegen Lenggries steigern müssen. Aber ganz so schwach, wie sich das Ergebnis in Habach liest, waren wir nicht“, möchte Zieringer das Ergebnis ins rechte Licht rücken. Ein 0:4 hört sich entmutigend an. Aber ganz so desaströs, wie es das Resultat aussagt, hatten sich die Kreuther aus Sicht ihres Trainers nicht präsentiert. Trotzdem muss auch der Übungsleiter eingestehen, dass seine Schützlinge in der höheren Spielklasse noch Anpassungsschwierigkeiten haben.

Das Auftaktprogramm in der höheren Spielklasse hat es für den Ligenneuling FC Real Kreuth in sich. Nach der Niederlage gegen den Tabellendritten der Vorsaison am Wochenende folgt am heutigen Dienstag das Auswärtsspiel beim Vizemeister der Vorsaison, dem Lenggrieser SC. Die Erwartung, gegen den Hochkaräter einen Punkt mitzunehmen, ist entsprechend gering. Doch ganz chancenlos sieht Trainer Michael Zieringer sein Team nicht.

Individuelle Fehler werden gnadenlos bestraft, und das Umschalten von der Abwehr in den Angriffsmodus geht im Vergleich zur Kreisklasse schneller. Aber diese Erkenntnisse werden nicht reichen, um gegen den Lenggrieser SC zu bestehen. Der Gegner wird in der Liga als Kandidat für die ersten drei Plätze gehandelt und vielfach auch als Titelaspirant genannt. In der vergangenen Saison konnten die Lenggrieser imposante Werte vorweisen: stärkster Sturm und beste Verteidigung. Georg Simon, der Erfolgstrainer des LSC, kann heuer jede Position in der Mannschaft doppelt besetzen – abgesehen vom Mittelstürmer. Die Neuzugänge Lukas Hintermeier und Erdem Lakir vom BCF Wolfratshausen haben die letzten Lücken geschlossen.

Der FC Real Kreuth konnte seinen Kader etwas verdichten. Marinus Höß stößt nach einem Kurzurlaub wieder zum Team. Was die Kreuther etwas ermutigen sollte, ist das Auftaktergebnis der Lenggrieser, die erst durch einen Treffer in der 89. Minute zu einem 2:2-Remis gegen den SV Ohlstadt kamen.