FC Reading: Leam Richardson ist neuer Cheftrainer
Leam Richardson ist neuer Cheftrainer des FC Reading in der englischen League One. Der 45-jährige Engländer unterschrieb einen Vertrag über eineinhalb Jahre bis zum Sommer 2027 und folgt auf Noel Hunt, der nach einem enttäuschenden Saisonstart entlassen wurde.
Richardson bringt Erfahrung aus seinen Stationen als Trainer bei Wigan Athletic, mit dem er 2021/22 den Aufstieg in die Championship schaffte, sowie aus seiner letzten Tätigkeit beim Zweitligisten Rotherham United mit.
Der Klubbesitzer Rob Couhig lobte Richardson als engagierten, fleißigen und gut organisierten Trainer, der großen Wert auf die Entwicklung von Spielern legt. Er besitzt die nötige Erfahrung in der Liga und weiß, welche Anforderungen für den Erfolg erfüllt werden müssen.