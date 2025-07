FC Rautheim: Mit neuem Trainer in die Erfolgsspur?

Am Ende war es ein bitteres Saisonfinale. Zwar war durch den freiwilligen Abstieg des Helmstedter SV die sportliche Zukunft der Rautheimer in der Bezirksliga bereits vor dem letzten Spieltag gesichert, doch ein 2:4 in Schwicheldt setzte keinen positiven Schlusspunkt an eine "Saison voller Höhen und Tiefen", wie es der neue Trainer Viktor Slawezki gegenüber FuPa beschreibt.

Slawezki folgt auf Karsten Schubert, den man mit der Unterstützung von zwei Reisebussen am letzten Spieltag inklusive Co-Trainer Ruben Müller, würdig verabschieden wollte. Dies gelang am 15. Juni nicht. Gerade einmal zwei Wochen später bat der neue Cheftrainer seine Jungs am 1. Juli wieder zurück auf den Rasen.

Eine "viel zu kurze Sommerpause", wie der Übungsleiter, der zuvor den SV Gartenstadt anleitete, findet. Was ihn aber nicht davon abhält, ein echtes Highlight in die Vorbereitung einzubauen. Dank Sponsorengelder konnte das Team ins dreitägige Trainingslager in der Landessportschule Sachsen-Anhalt reisen.