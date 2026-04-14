FC Rastede verstärkt das Mittelfeld: Lars Wamhof wird ein Löwe

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Der FC Rastede war auf dem Transfermarkt tätig und vermeldet den nächsten Neuzugang: Lars Wamhof wechselt vom VfL Oldenburg zu den Löwen und soll künftig das Mittelfeld verstärken.

Der Transfer kommt nicht überraschend. Wie der Verein mitteilt, stand Wamhof bereits seit längerer Zeit auf dem Zettel von Jens Lawrynowicz. Nach intensiven und sehr guten Gesprächen wurde der Wechsel nun finalisiert. Die Verantwortlichen in Rastede sehen in dem Mittelfeldspieler eine gezielte Verstärkung.

Der sportliche Leiter zeigt sich entsprechend zufrieden: „Lars war schon lange ein Thema bei uns. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn jetzt für den FC Rastede gewinnen konnten. Er bringt Qualität mit und passt hervorragend in unsere Mannschaft.“