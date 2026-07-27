FC Rastede verpflichtet auch Jonas von der Pütten

Der FC Rastede hat einen weiteren Neuzugang für die laufende Saison unter Vertrag genommen. Jonas von der Pütten wechselt von der GVO Oldenburg zum Bezirksligisten und verstärkt künftig den Kader der Löwen.

Der 26-Jährige ist als ruhiger Allrounder vielseitig einsetzbar und hat bereits die ersten Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft absolviert. Dabei hinterließ von der Pütten sowohl auf als auch neben dem Platz einen sehr positiven Eindruck und konnte sich schnell in die Gruppe integrieren.

Cheftrainer Andre Visser freut sich über die Verpflichtung: „Jonas ist ein ruhiger Allrounder, der mit seiner Art hervorragend in unsere Gruppe passt. Er bringt fußballerische Qualität mit, ist flexibel einsetzbar und hat sich in den ersten Trainingseinheiten sehr gut integriert. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“