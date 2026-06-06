FC Rastede II krönt sich zum Meister der 1.KK Süd Akyol, Oeltjen-Bruns und Oltmer bilden das Top Scorrer Trio der Liga. von b.g · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Garcewski

Die Saison 2025/2026 der 1. Kreisklasse JWH Süd ist beendet. Nach 26 Spieltagen sicherte sich der FC Rastede II mit 55 Punkten und einem Torverhältnis von 77:39 die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Die Vizemeisterschaft ging an den TuS Westerloy, der die Spielzeit mit 51 Punkten abschloss und sich im engen Rennen um die Spitzenplätze behauptete. Punktgleich folgte der VfL Oldenburg III auf Rang drei. TV Metjendorf verpasste mit 50 Punkten nur knapp einen Platz auf dem Podium.

Auch im Mittelfeld blieb die Liga ausgeglichen. Die SG Scheps/E’damm belegte mit 45 Punkten den fünften Platz vor dem TuS Ekern (40 Punkte) und dem SV Ofenerdiek (38 Punkte). Dahinter reihten sich FC Medya Oldenburg, 1. FC Ohmstede II, SG Am Meer und SV Eintracht Oldenburg ein. In der Torjägerliste setzte sich Ali Akyol mit starken 29 Treffern an die Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgten Nik Oeltjen-Bruns vom TuS Westerloy mit 26 Toren sowie Marvin Oltmer vom TuS Ekern mit 23 Treffern.