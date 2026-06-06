FC Rastede II krönt sich zum Meister der 1.KK Süd

Die Saison 2025/2026 der 1. Kreisklasse JWH Süd ist beendet. Nach 26 Spieltagen sicherte sich der FC Rastede II mit 55 Punkten und einem Torverhältnis von 77:39 die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga.
Die Vizemeisterschaft ging an den TuS Westerloy, der die Spielzeit mit 51 Punkten abschloss und sich im engen Rennen um die Spitzenplätze behauptete. Punktgleich folgte der VfL Oldenburg III auf Rang drei. TV Metjendorf verpasste mit 50 Punkten nur knapp einen Platz auf dem Podium.
Auch im Mittelfeld blieb die Liga ausgeglichen. Die SG Scheps/E’damm belegte mit 45 Punkten den fünften Platz vor dem TuS Ekern (40 Punkte) und dem SV Ofenerdiek (38 Punkte). Dahinter reihten sich FC Medya Oldenburg, 1. FC Ohmstede II, SG Am Meer und SV Eintracht Oldenburg ein.
In der Torjägerliste setzte sich Ali Akyol mit starken 29 Treffern an die Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgten Nik Oeltjen-Bruns vom TuS Westerloy mit 26 Toren sowie Marvin Oltmer vom TuS Ekern mit 23 Treffern.
Top 3 Torjäger:
Neben den sportlichen Erfolgen wurde auch das faire Verhalten auf und neben dem Platz gewürdigt. Die Fairnesswertung gewann der VfL Oldenburg III vor dem FC Rastede II und TV Metjendorf.
Top 3 Fairnesswertung:
Die 1. Kreisklasse JWH Süd bot in dieser Saison zahlreiche spannende Spiele, viele Tore und einen offenen Kampf um die Spitzenplätze bis zum letzten Spieltag. Nun verabschieden sich die Mannschaften in die Sommerpause, bevor der Blick bereits auf die kommende Spielzeit gerichtet wird.