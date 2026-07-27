FC Rastede holt Julian Kuschnik Ein Mittelstürmer mit Torriecher für die Löwen von p.s. · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Rastede hat seine Offensive mit einem erfahrenen Mittelstürmer verstärkt. Julian Kuschnik wechselt vom VfL Oldenburg zum Bezirksligisten und soll künftig mit Torgefahr, Präsenz und seinem ausgeprägten Torriecher für die Löwen auf Torejagd gehen.

Der 32-Jährige ist ein klassischer Mittelstürmer, der seine Qualitäten vor dem gegnerischen Tor über viele Jahre unter Beweis gestellt hat. Auch in den vergangenen Spielzeiten gelangen Kuschnik regelmäßig zahlreiche Treffer. Dass er seine Stärken auch im Trikot des FC Rastede schnell einbringen kann, deutete sich bereits bei seinem ersten Einsatz an: Im Testspiel traf der Neuzugang unmittelbar. Für Kuschnik bedeutet der Wechsel zugleich eine neue sportliche Herausforderung. Als Ur-VfLer entschied er sich bewusst für den Schritt zum FC Rastede. In den ersten Trainingseinheiten fand der 32-Jährige schnell Anschluss an seine neuen Mitspieler und hinterließ dabei einen positiven Eindruck.

„Julian bringt genau das mit, was wir gesucht haben. Er ist ein klassischer Mittelstürmer, verfügt über viel Erfahrung und weiß einfach, wo das Tor steht. Genauso wichtig ist aber, dass er menschlich hervorragend in unsere junge Mannschaft passt“, sagt Sportlicher Leiter Jens Lawrynowicz über den Neuzugang. Auch Cheftrainer Andre Visser setzt große Hoffnungen in den erfahrenen Angreifer. „Julian ist ein Spieler, der einer Mannschaft sofort etwas gibt. Seine Erfahrung, seine Präsenz im Strafraum und seine Mentalität werden uns enorm helfen. Dass er sich direkt im ersten Testspiel mit einem Tor belohnt hat, spricht für seine Qualitäten. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns zu haben.“