FC Radolfzell ist eine Nummer zu groß für den FC Neustadt

Im Fußball ist fast alles möglich. Die sogenannten Kleinen können die Großen schlagen, das kommt immer mal wieder vor. Allerdings braucht es dafür eine ganz spezielle Konstellation: Der Große muss sich nicht im Zenit seiner Schaffenskraft befinden, und der Kleine braucht einen Sahnetag. "Einen solchen hatten wir leider nicht", sagt Tobias Gutscher mit Blick auf den Samstagnachmittag. Das heißt nun allerdings nicht, dass Neustadts Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft total enttäuscht gewesen wäre. Doch sie lieferte eben auch keine Überleistung ab, die es für einen Erfolg gegen den FC Radolfzell gebraucht hätte. Letztlich war der Gast vom Bodensee einfach zu stark. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Tritschleer, Rommler, da Silva Marques, Kiefer, Bußhardt, Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj, Gutmann (79. Schlegel). Tor: 0:1 Dukart (60.). Schiedsrichter: Marius Clauss. Zuschauer: 170.