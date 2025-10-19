FC Puchheim überrascht erneut und schlägt TSV Alling

Mit effektiver Defensive und zwei Treffern stoppt der FC Puchheim auch den Tabellenzweiten und bleibt Favoritenschreck.

Nach dem SC Fürstenfeldbruck in der vergangenen Woche ist nun auch der TSV Alling am FC Puchheim verzweifelt. Für die Gäste, die sich somit zum Favoritenschreck entwickeln, hatten Maximilian Sollinger (32.) und Angelo Balistreri (77.) getroffen.

„Puchheim parkt den Bus“, hatte der Allinger Liveticker bereits während der ersten 45 Minuten gemeldet. Puchheims Raffaele De Gregorio wollte auch gar nicht in Abrede stellen, dass man dieses Stilmittel gewählt hatte. „Wir haben bewusst in Kauf genommen, dass wir nicht so viel Ballbesitz haben.“ Trotzdem sah der Spielertrainer des FCP gegenüber der Vorwoche eine Steigerung. „Wir haben sehr viel weniger zugelassen.“

Eher noch eine Untertreibung. Zwar trieben in der Mehrheit die Allinger das Spielgerät über den Platz. Doch Puchheims Keeper Alexander Nitsche erlebte im Vergleich zur Vorwoche einen eher geruhsamen Fußball-Nachmittag. Ein paar Flanken abfangen, die Alling mit zunehmender Spieldauer eher wild in die Strafraum brachte, oder die eine oder andere Faustabwehr – mehr hatte Nitsche nicht zu bewältigen. Seine Vorderleute verteidigten leidenschaftlich und gestalteten ihre Offensivkraft höchst effektiv: drei Schüsse aufs gegnerische Tor und zwei Treffer.

Derweil kam Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer nicht mehr aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. „Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die soweit hinten so zumacht.“ Freilich musste Kiffer eingestehen, dass Allings Offensive an diesem Tag die kreativen Ideen fehlten. „Wenn man 90 Minuten auf das gegnerische Tor geht, muss mehr Gefahr entstehen.“

Zufrieden war er mit den ersten 20 Minuten. In dieser Phase traten die Gastgeber sehr ballsicher auf und entwickelten in der Puchheimer Hälfte eine recht beeindruckende Dominanz. „Das hat schon gut ausgesehen“, so Kiffer. Allerdings kreiselten die Allinger auch da schon eher um den gegnerischen Strafraum als den zwingenden Pass zu versuchen.

„Wir müssen das jetzt ganz schnell abhaken und aus den Köpfen bringen“, vermied Kiffer aber Niedergeschlagenheit. Man müsse akzeptieren, dass es innerhalb einer Saison halt mal solche Spiele gebe, in den wenig gelinge. Man wisse, dass man es besser könne. „Nächste Woche in Wildenroth wollen wir das beweisen.“