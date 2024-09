FC Preußen Espelkamp II verbucht knappen Erfolg gegen TuS Eintracht Tonnenheide

TuS Stemwede behauptet sich mit knappem Sieg gegen SSV Pr. Ströhen Kreisligist TuS Stemwede erobert Platz sechs. Die Gäste rutschen einen Tabellenplatz ab. Der SSV Pr. Ströhen muss am Sonntag in Stemwede in eine knappe Niederlage einwilligen: 1:2 gegen TuS Stemwede.