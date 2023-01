FC Pipinsried wieder im Trainingsbetrieb – Herbert Paul erstmals als Spielertrainer im Einsatz „Mission Klassenerhalt“

Mit einem runderneuerten Team startet der FC Pipinsried in die Vorbereitung. Ziel des neuen Trainers Herbert Paul ist der Klassenerhalt.

Pipinsried – Die „Mission Klassenerhalt“ ist angelaufen. Planmäßig stieg die ranghöchste Fußballmannschaft des Landkreises Dachau, der FC Pipinsried, am Montag in die Vorbereitung zum Restprogramm der Regionalliga Bayern ein. Mit dem neuen Spielertrainer Herbert Paul, seinem Co-Trainer Enver Maltas, Torwart-Trainer Norbert Aulinger und dem neuen Teammanager Atdhedon „Ati“ Lushi begann nach einer Ansprache in der Kabine das Training.