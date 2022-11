FC Pipinsried verliert - Littbarski sichert Kleeblättlern wichtige Punkte im Abstiegskampf 20. Spieltag der Regionalliga Bayern

Vorbericht

München/Pipinsried - Wichtiges Duell für den Dorfklub FC Pipinsried. Am Samstagnachmittag kommt die Reserve von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth ins Dachauer Hinterland. Die Franken haben zwei Zähler weniger auf dem Konto als der FCP und stehen in der Tabelle auf Rang 18.

Zuletzt verlor die Mannschaft von Ex-Türkgücü-Trainer Petr Ruman dreimal in Serie. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:5-Heimpleite im Derby gegen die Club-Reserve. Davor blieben die kleinen Kleeblättler beim 0:2 in Hankofen und beim 0:3 gegen Aufstiegsanwärter Würzburg ohne eigenen Treffer.