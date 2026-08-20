FC Pipinsried verliert in Hankofen – Siegesserie nach fünf Spielen gerissen

Vergab in Hankofen eine große Chance: FCP-Angreifer Alexander Gebert. – Foto: Habschied

Der Tabellenführer kassiert beim Absteiger aus der Regionalliga die erste Niederlage. Hankofen stellt bereits in der dritten die Weichen auf Sieg.

Dieses Mal war der Gegner allerdings in den entscheidenden Situationen zielstrebiger – und vielleicht auch glücklicher. Zudem konnte der Spitzenreiter in der Anfangsphase eine Flanke nicht verhindern und war dann ungeordnet. Tobias Gayring nutzte dies mit dem 1:0 aus (3.). „Da haben sie uns kalt erwischt“, kommentierte Langer die Szene. Der Führungstreffer spielte dem Absteiger aus der Regionalliga in die Karten: Hankofen konnte sich nun auf eine kompakte Defensive und Umschaltsituationen konzentrieren.

Fünf Spieltage lang eilte der FC Pipinsried in der Bayernliga Süd von Sieg zu Sieg. Diese Serie ist gerissen: Im sechsten Saisonspiel hat der Tabellenführer bei der SpVgg Hankofen-Hailing mit 0:3 verloren. Trainer Roman Langer hatte vor dem Spiel gesagt, dass die Spielverläufe bisher für seine Mannschaft gesprochen hatten und irgendwann auch eine Niederlage kommen würde. Nun war es so weit.

Pipinsried kam dennoch zu Abschlüssen. Die größte Möglichkeit hatte Jaroud Kanze, der nach einem langen Ball auf den Torhüter zulief, aber knapp verzog. Außerdem gab es vielversprechende Schusschancen durch Florian Gebert und Matthias Roithmayr. Langer sah allerdings auch, dass „uns die letzte Entschlossenheit so ein bisschen gefehlt hat“. Hankofen blieb nach dem Führungstreffer zwar ohne weiteren gefährlichen Abschluss, verteidigte die Führung aber bis zur Pause.

Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang mehr Konsequenz vorgenommen, doch kurz nach Wiederbeginn erhöhte Lennard Stockinger nach einem Konter auf 2:0 (52.). Hankofen zog sich nun noch weiter zurück, während Pipinsried das Spiel machte. Der Unterschied zu den vergangenen Wochen: Die Flanken kamen nicht so präzise, die Durchbrüche waren weniger zielstrebig – und so verpufften die meisten Offensivaktionen. „Hankofen hat aber auch gut wegverteidigt“, musste Langer zugeben.

Andererseits war Pipinsried nicht ohne Grund als Spitzenreiter angereist. Die Gäste haben die Qualität, auch mit Einzelaktionen ein Spiel zu drehen. Auch in Hankofen war der Anschlusstreffer möglich, doch Alexander Gebert und Nenad Petkovic vergaben große Chancen. Pipinsried lief die Zeit davon – und als Lukas Käufl in der Nachspielzeit einen Freistoß sehenswert zum 3:0-Endstand verwandelte, war die Siegesserie der Pipinsrieder beendet.

„Dieses Mal hat uns ein bisschen was gefehlt. Wir haben Hankofen zwar nicht viel gegeben, sie waren in den entscheidenden Momenten aber einen Tick entschlossener als wir, einen Tick schärfer als wir“, sagte Langer. Und dann war der Spielverlauf noch einmal Thema: „Heute haben sie die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“ Am Samstag will der Tabellenführer gegen den neuen Tabellenzweiten SpVgg Landshut wieder im richtigen Moment zuschlagen.