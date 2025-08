FC Pipinsried verliert Heimpremiere Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat seine Heimpremiere verloren. Er unterlag einem starken TSV Landsberg knapp mit 2:3.

Der FC Pipinsried hat sein erstes Heimspiel der neuen Bayernliga-Saison verloren: Gegen den TSV Landsberg gab es am Freitagabend in der Küchenstadel-Arena ein 2:3. Die rund 400 Zuschauer erlebten ein gutes Fußballspiel mit Torchancen in Hülle und Fülle. Beide Teams machten deutlich, dass sie eine gute Rolle in der Bayernliga Süd spielen werden.

Nach zwei Spieltagen hat der FC Pipinsried gerade einmal einen Punkt auf der Habenseite. Allerdings ist anzumerken, dass er mit den Spielen in Kirchanschöring und gegen Landsberg zwei echte Kracher zum Saisonstart hatte.

Im Heimspiel gegen Landsberg kam auch einiges an Geschichten zusammen, die so eigentlich nur der Fußball schreibt. Da ist beispielsweise die Geschichte von den beiden Torhütern Max Engl (Pipinsried) und Leopold Leimeister. Beim Gegentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Pipinsried durch Pablo Rodriguez-Benitez in der 49. Minute sah der Landsberger Keeper gar nicht gut aus.

Danach folgte ein Privat-Duell mit Nico Karger. Mit tollen Paraden verhinderte Leimeister mehrmals den ersten Saisontreffer des Pipinsrieder Torjägers – so auch in der Nachspielzeit nach einem abgefälschten Schuss von Karger.

Max Engl sorgte mit ebenfalls tollen Reaktionen, speziell in der ersten Halbzeit, dafür, dass sein Team nicht früh aussichtslos zurücklag. In der 50. Minute ereignete sich allerdings etwas, was maximal ein oder zwei Mal im Torhüterleben passiert: Engl wollte den Ball von der rechten Strafraumkante weit diagonal spielen. Sein Pass geriet jedoch zu flach, der Landsberger Lukas Bettrich stoppte den Ball an der Mittellinie – und zog ab. Der Ball flog wie an der Schnur gezogen ins rechte Kreuzeck.

War da ein „Spion“ im FCP-Training?

Apropos Diagonal-Bälle: Die Pipinsrieder hatten sich gegen Landsberg ausgedacht, mit langen Zuspielen zu agieren. Doch dies funktionierte überhaupt nicht, denn die Landsberger standen immer genau da, wo diese langen Bälle hinkommen sollten.

„Die Pipinsrieder wollten lange Bälle hinter die Kette spielen, weil sie vermutet haben, dass wir etwas höher anlaufen. Das haben meine Jungs ganz ordentlich wegverteidigt“, so Landsbergs Trainer und Ex-FCP-Spieler Alexander Schmidt nach dem Abpfiff. Dass seine Spieler taktisch so optimal standen, war sicherlich kein Zufall: Vielleicht hat ein Vögelchen im Vorfeld den Lechstädtern ja etwas zugezwitschert... Denn beim Training der Pipinsrieder war ein seltsamer „Zaungast“ gesichert worden.

Der FC Pipinsried muss sich allerdings an die eigene Nase fassen, denn beim 0:1 (18.) stand Torschütze Daniele Sgodzaj am Fünf-Meter-Raum völlig frei. Und auch beim 1:3 (77.) durch den starken Maxi Berwein sahen die Abwehrspieler des FCP nicht gerade gut aus.

Nachdem Fabian Benko in der 85. Minute den 2:3-Anschlusstreffer erzielte, nahmen die Gastgeber nochmals Fahrt auf. Doch zum Unentschieden langte es nicht mehr, zu viele Chancen wurden liegengelassen.

„Unter unseren Umständen war klar, dass der Start etwas holprig werden könnte. Doch die zweite Halbzeit gibt mir Zuversicht und Mut“, resümierte der Pipinsrieder Trainer Sepp Steinberger.