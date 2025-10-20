FC Pipinsried trennt sich von Trainer Steinberger Bayernliga Süd

Knall beim Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried: Trainer Sepp Steinberger muss nach der 1:2-Pleite in Deisenhofen gehen.

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat die Zusammenarbeit mit Trainer Sepp Steinberger nach der 1:2-Niederlage in Deisenhofen beendet. Neuer Trainer ist Roman Langer, 35.

„Nach intensiven Gesprächen und einer gemeinsamen Analyse der sportlichen Situation“ habe sich der Verein zu diesem Schritt entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung des FCP. Man wolle sich bei Steinberger „ausdrücklich für seinen Einsatz und seine Arbeit bedanken. Unter seiner Leitung hat sich die Mannschaft in den letzten eineinhalb Jahren stabilisiert.

Mit Roman Langer kommt ein erfahrener Coach, aber mit seinen 35 Jahren noch junger Trainer zum FCP. Bis Ende der vergangenen Saison coachte er den SV Heimstetten, den er unter anderem in der Saison 2023/2024 zur Vizemeisterschaft in der Bayernliga Süd führte. Langer war in Heimstetten Trainer und Co-Trainer, davor war er von 20216 bis 2019 Co-Trainer des FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga. Als aktiver Spieler stand er für den TSV 1860 München und dem SV Heimstetten auf dem Rasen.