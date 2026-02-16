FC Pipinsried siegt gegen Türkgücü München – TSV 1865 Dachau mit Testspiel-Doppelpack

Abgegrätscht: Sahin Bahadir (Türkgücü) stoppt den Pipinsrieder Mario Götzendörfer. – Foto: bruno haelke

Der FC Pipinsried überzeugte trotz zahlreicher Ausfälle gegen Türkgücü. Auch der TSV Dachau 1865 zeigte sich in guter Form. Karlsfeld spielte einen 120-Minuten-Test.

Eine Woche vor dem Start in die Restsaison hat sich der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried bei seinem Testspiel gegen Türkgücü München in guter Form präsentiert. Das Team aus dem Dachauer Hinterland gewann am Samstag beim Ligakonkurrenten deutlich und verdient mit 5:1.

Die Pipinsrieder erzielten alle Tore. Neben Benny Krist (8./23.), Mario Götzendörfer per Foulelfmeter (29.), Alekzandar Sinabov (71.), Jaroud Kanze (82.) traf FCP-Abwehrspieler Tobias Schröck ins eigene Tor (78.). Der Gast aus Pipinsried kontrollierte die Partie gegen das neu aufgestellte Team aus München von der ersten Minute an. In den ersten 60 Minuten hatte Türkgücü nicht den Hauch einer Chance. Erst als FCP-Trainer Roman Langer gleich fünf Spieler auf einen Schlag auswechselte, kam die Maschinerie seiner Mannschaft etwas ins Stocken. Allerdings hatten Alex Lungwitz und Co. die Partie weiter unter Kontrolle.

Trotz zahlreicher Ausfälle (Valdrin Konjuhi, Max Dombrowka, Nico Karger, Dominik Neisser, Thomas Wolf, Dustin Kothmair, Max Engl) konnten die Pipinsrieder überzeugen, sie scheinen gerüstet für das für den kommenden Samstag angesetzte Nachholspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg. „Ich denke, dass ich die Mannschaft schon im Kopf habe, die am Samstag beginnen könnte. Bei zwei Positionen bin ich mir allerdings noch nicht sicher“, so Langer. Welche dies sind, wollte er nicht verraten. Ob das Match in Pipinsried auch angepfiffen wird, steht allerdings in den Sternen. Aufgrund der momentanen Witterung und Wettervorhersagen ist es eher unwahrscheinlich.

ASV Dachau kommt gegen Raisting nicht über ein Remis hinaus

Knapp zwei Wochen bleiben dem ASV Dachau, um sich auf den Start in der Bezirksliga Nord vorzubereiten. Beim 3:3-Remis im Test gegen den SV Raisting sah Trainer Matthias Koston ein für diese Phase typisches Spiel: „Super zerfahren, super viele Fehler. Beide Teams haben sich bemüht, ihre Spielidee umzusetzen, insgesamt war es aber noch sehr holprig.“

Die Zuschauer bekamen am Freitagabend dennoch einiges geboten, denn Chancen gab es auf beiden Seiten reichlich. Eine davon nutzte Sebastian Mack (8.). Der ASV hätte allerdings auch in Rückstand geraten können, wenn Torhüter Martin Schneider nicht zweimal im direkten Duell stark pariert hätte. Mitte der ersten Hälfte steigerte sich Dachau. „Wir haben sie zu Fehlern gezwungen“, erklärte Koston. Mack (34.) und Maximilian Bergner (40.) bestraften die konsequent.

Nach dem Seitenwechsel verlor der ASV seine Linie. Den Dachauern unterliefen entscheidende Fehler, die der Gegner eiskalt nutzte: Luca Sigl verkürzte (52.), Gianluca Zandt erzielte den Anschlusstreffer (61.), ehe Lukas Matz mit dem 3:3-Ausgleich (83.) das Raistinger Comeback perfekt machte.

„Das Ergebnis ist in Ordnung. Es hätte auch 7:7 ausgehen können“, sagte Koston. „Die Jungs sind platt, es ist eine harte Vorbereitung bisher.“

Acht Tore fielen im Testspiel gegen den TSV Grünwald

Zwei gelungene Testspiele absolvierte der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 am Wochenende. Einem 4:4 beim TSV Grünwald am Freitagsabend folgte ein 4:2-Sieg gegen Untermenzing am Sonntag.