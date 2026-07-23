FC Pipinsried schlägt Aufstiegsfavorit SV Heimstetten – Durchschnittsalter von 22 Jahren

Köpfte zum 1:1-Ausgleich ein: Sturm-Neuzugang Alexander Seifert. – Foto: HAB

Der FC Pipinsried gewinnt sein Auftaktspiel gegen den SV Heimstetten. Die Mannschaft lag dabei zweimal zurück – und drehte die Partie durch Joker Patrick Weihrauch in der 83. Minute.

Die Aufgabe hatte es in sich: Zum Auftakt wartete mit dem SV Heimstetten gleich einer der Aufstiegsfavoriten. FCP-Trainer Roman Langer kennt die Qualität des Gegners genau, schließlich stand er dort selbst von 2019 bis 2025 an der Seitenlinie – zunächst als Co-Trainer, dann als Chefcoach. Um die Klasse eines Lukas Riglewski zu kennen, brauchte er allerdings kein Insiderwissen. Der SVH-Torjäger erzielte in den vergangenen beiden Bayernliga-Spielzeiten jeweils 19 Treffer. In Pipinsried schlug er in der 16. Minute nach einem mustergültigen Konter per Heber sehenswert zu – Enrique Bösl im FCP-Tor war chancenlos.

Dieses Spiel dürfen sich die Fußballer des FC Pipinsried einrahmen. Die rundumerneuerte Mannschaft hat am ersten Spieltag der Bayernliga Süd gegen den SV Heimstetten mit 3:2 gewonnen. Dabei zeigten die im Schnitt nur knapp 22 Jahre jungen Pipinsrieder, dass sie für ihr Alter enorm widerstandsfähig sind.

Der Gegentreffer war ärgerlich aus Sicht der Pipinsrieder. Die waren bis dahin gut im Spiel und hatten durch Florian Gebert sogar die beste Chance auf die Führung – ehe Riglewski traf. Die Reaktion war allerdings stark. Die jungen FCP-Kicker – fünf Akteure waren 20 Jahre oder jünger – hielten auch im Anschluss dagegen. Die Belohnung war der Ausgleich in Minute 24 dank Sturm-Neuzugang Alexander Seifert.

Lange darüber freuen durften sie sich allerdings nicht, denn nach einem Ballverlust im Zentrum konterte Heimstetten erneut eiskalt. David Leitl schloss zum 1:2 ab (35.) und bescherte seiner Mannschaft damit eine knappe Führung zur Pause. Nervös wurden die Pipinsrieder allerdings nicht. Dafür sorgte auch Coach Langer: „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir mit unserer Spielweise zufrieden sein können, dass wir eine gute Energie hatten. Und ich habe angekündigt, dass wir in der zweiten Hälfte früh wechseln werden, weil wir viel Qualität auf der Bank haben.“

FC Pipinsried erlangt nach Dreifachwechsel die ersehnte Spielkontrolle

Zunächst kehrten allerdings dieselben Spieler aufs Feld zurück. Die Gastgeber hatten die ersten guten Aktionen – darunter ein Hochkaräter durch Matthias Roithmayr. In der 60. Minute durfte ein Großteil der knapp 300 Menschen im Stadion dann erneut jubeln, weil Gebert eine Flanke von Benjamin Krist zum 2:2-Ausgleich versenkte. Danach folgte der angekündigte Wechsel: Drei frische Spieler kamen.

Langer setzte damit ein Zeichen – und seine Spieler wollten ebenfalls mehr. Pipinsried hatte nun die Spielkontrolle, ließ kaum etwas zu und erspielte sich gute Möglichkeiten. Vor allem der eingewechselte David Anyaonu machte über die Seite Druck.

In der 83. Minute war es der Joker, der sich über rechts durchtankte und auf den ebenfalls eingewechselten Patrick Weihrauch ablegte. Dessen Schuss schlug zum 3:2 im Tor ein und sicherte dem FCP den ersten Saisonsieg. Denn die Langer-Elf ließ auch im Anschluss nichts mehr zu. „Ich rechne den Jungs hoch an, wie sie nach den Rückständen zurückgekommen sind. Dieser Auftritt hat Spaß gemacht“, sagte der Trainer, der sich nach dem erfolgreichen Auftakt auf die kommenden Aufgaben freut.