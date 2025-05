FC Pipinsried reist zum Topspiel

Der Fußball-Bayernligist Pipinsried gastiert in Erlbach. Es ist eine Endspiel um den Aufstieg in die Regioonalliga.

Endspurt: Noch zwei Spieltage in der Fußball-Bayernliga Süd, zwei Endspiele im Kampf um den Aufstieg für den Tabellenzweiten FC Pipinsried. Los geht´s am heutigen Abend beim amtierenden Meister SV Erlbach. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr.

Viel spannender kann ein Saisonabschluss nicht sein. Drei Teams kämpfen zwei Spieltage vor Schluss um einen direkten Aufstiegsplatz und einen Relegationsplatz. Da der Tabellenführer TSV 1860 München II (58 Punkte) nicht aufsteigen darf, weil die Profimannschaft in der Dritten Liga spielt, streiten sich nun der FC Pipinsried (58), der FC Memmingen (57) und der SV Erlbach (55) um die beiden Plätze.

Das schwerste Programm hat der FC Pipinsried, der am heutigen Abend in Erlbach antreten muss und am letzten Spieltag den TSV Kottern in der Küchenstadel-Arena empfängt. Memmingen spielt heute Abend gegen die SpVgg Unterhaching II und muss am letzten Spieltag zu Türkspor Augsburg. Erlbach empfängt Pipinsried und spielt am letzten Spieltag in Kirchanschöring. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, erst dann das Torverhältnis.

Die Regularien für die Relegation wurden nun vom Verband festgelegt. Es treffen jeweils ein Regionalligist und ein Bayernligist aufeinander. Am 17. Mai wird ausgelost, gespielt werden soll am 20. und 23. Mai, der Bayernligist hat zuerst ein Heimspiel.

Zum Partycrasher könnte die SpVgg Greuther Fürth werden. Wenn die Drittliga-Profis in die Relegation müssen, verschieben sich die Termine der Relegation zur Regionalliga nach hinten. Anvisiert sind dann der 29. Mai und der 1. Juni. Steigt die SpVgg Greuther Fürth ab, dann muss auch die zweite Mannschaft der SpVgg aus der Regionalliga absteigen und würde somit als erster Absteiger feststehen. Folglich würden sich die Mannschaften ändern, die zur Relegation zur Regionalliga in Frage kommen.

Mit Erlbach bekommt es der FCP mit einem Team zu tun, bei dem man aus dem Staunen nicht herauskommt. Die Mannschaft der Trainer Johann Grabmeier und Lukas Lechner hat in 30 Spielen nur 30 Tore geschossen – und dennoch 55 Punkte eingesammelt. Trotz des schlechtesten Angriffs der Liga, selbst der Fixabsteiger TSV Rain hat mit 32 Toren mehr Treffer erzielt, kämpft der amtierende Meister der Bayernliga Süd um den Aufstieg.

Garant ist die Betonabwehr, die in 30 Spielen nur 17 Gegentreffer bekam. Dass es die beste Abwehr der Liga ist, ist selbstredend. Zuletzt sind die Erl㈠bacher etwas ins Trudeln geraten, sie sind seit drei Spielen ohne Sieg. Das Hinspiel hat der FC Pipinsried mit 2:0 gewonnen.

Der FC Pipinsried geht nach dem 2:1-Sieg über Tabellenführer 1860 München II selbstbewusst, aber auch mit Respekt ins Spiel. „Die Ausgangslage ist klar, der Druck liegt mehr bei Erlbach, weil sie gewinnen müssen, auch wegen des direkten Vergleichs“, sagt FCP-Trainer Sepp Steinberger. „Nichtsdestotrotz ist unser Ziel, drei Punkte zu holen. Das wird schwer genug in Erlbach, das wissen wir.“

Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich der zweitbeste Sturm (Pipinsried) gegen die beste Abwehr der Liga schlagen wird. Gewinnt der FCP und Memmingen verliert, dann ist der FC Pipinsried bereits aufgestiegen.

Rechtzeitig vor dem Top-Spiel in Erlbach haben drei Spieler ihre Verträge verlängert. Fabian Benko, Sebastian Keßler und Florian Gebert bleiben beim FCP. Zudem wird Stürmer Benedikt Wiegert ab der kommenden Saison wieder für Pipinsried spielen. Er musste berufsbedingt kürzertreten, kann nun aber wieder voll angreifen.