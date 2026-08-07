FC Pipinsried reist als Tabellenführer nach Schalding

Gelb-gesperrt: Abwehrroutinier Max Dombrowka wird den Pipinsriedern fehlen. – Foto: HAB

Der FC Pipinsried führt die Bayernliga Süd mit neun Punkten aus drei Spielen an. In Schalding-Heining verlor die Mannschaft noch nie – in fünf Gastspielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden.

Denn Schalding-Heining trotzte am vergangenen Spieltag dem TSV 1860 München II die ersten Punkte in dieser Saison ab. Der Punktgewinn gegen die kleinen Löwen war kein Zufall, denn Schalding präsentiert sich in den ersten Saisonwochen stabil. Die Mannschaft von Trainer Heiko Schwarz, der einst fünf Zweitliga-Einsätze für Energie Cottbus absolvierte, ist ebenfalls noch ungeschlagen und sammelte dabei fünf Punkte.

Mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen reist der FC Pipinsried am Freitag (18.30 Uhr) als Tabellenführer der Bayernliga Süd zum SV Schalding-Heining. Dass die Pipinsrieder allein an der Spitze stehen, haben sie auch ihrem heutigen Gegner zu verdanken.

Gastspiele endeten zuletzt jeweils 1:1

FCP-Trainer Roman Langer erwartet einen Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt. „Sie haben zuletzt bei 1860 München ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt und treten insgesamt mutig und selbstbewusst auf“, sagt der 36-Jährige. Besonders im Blick haben müssen die Pipinsrieder Markus Gallmaier. Der spielende Co-Trainer traf in den ersten drei Saisonspielen bereits dreimal und knüpft damit nahtlos an die vergangene Spielzeit an, in der er 13 Tore erzielte.

Trotz der Qualität des Gegners spricht aber auch viel für die Gäste – unter anderem die Statistik: In Schalding-Heining ist der FC Pipinsried bislang noch ungeschlagen. In den vergangenen beiden Bayernliga-Spielzeiten endeten die Gastspiele jeweils 1:1. Zuvor standen sich beide Vereine dreimal in der Regionalliga gegenüber. Zweimal gewann Pipinsried, einmal trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Mindestens einen Punkt wollen die Gäste deshalb auch diesmal mitnehmen.

Fokus liegt auf eigenem Team

Der Fokus liegt für Langer dabei auf der eigenen Mannschaft. „Wir wollen unsere Inhalte auf den Platz bringen, mit Selbstvertrauen auftreten und in Schalding eine gute Leistung zeigen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen.“ Pipinsried reist mit großer Zuversicht an – trotz einiger Ausfälle. „Wir haben großes Vertrauen in unseren etwas kleineren Kader und in die Mannschaft, die am Freitag in Schalding auflaufen wird.“

Neben den Langzeitverletzten Jonas Lindner, Valdrin Konjuhi und Dominik Neisser fehlen auch der spielende Co-Trainer Mario Götzendorfer sowie die nach ihren Gelb-Roten Karten gesperrten Max Dombravka und Jaroud Kanze. Es wird also auch darauf ankommen, dass sich die umgestellte Pipinsrieder Startelf schnell findet. Sollte das gelingen, könnte der Traumstart des FC Pipinsried um ein weiteres Kapitel reicher werden.