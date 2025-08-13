FC Pipinsried lässt "desolatem" Regionalligist Memmingen keine Chance

Mit einem auch in der Höhe verdienten 5:1-Heimerfolg gegen den Regionalligisten FC Memmingen hat sich der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried für die nächste Runde im Totopokal qualifiziert.

Das ist mal ein Statement. Der klassenhöhere FC Memmingen hatte im Match gegen den Bayernlisten nicht den Hauch einer Chance, die Pipinsrieder spielten dabei das beste Match seit Monaten. Die Leistung des Teams um FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer ist umso höher einzustufen, wenn man bedenkt, dass mit Tobias Schröck, Nico Karger, Max Engl und Max Dombrowka gleich vier Leistungsträger aus verschiedensten Gründen fehlten und Mittelstürmer Valdrin Konjuhi kurz vor der Pause mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden musste.

Der Gast aus dem Allgäu ging zwar in Führung, wurde aber anschließend vor 250 Zuschauern in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena förmlich überfahren.

Selbst der frühe Rückstand durch Nico Nollenberger (7.) schockte den Gastgeber nicht. Der FCP spielte ballsicher und hatte mit Alexander Lungwitz, Mario Götzendörfer und Fabian Benko die Spieler in der Zentrale, die das Spiel bestimmten.

Trainer Sepp Steinberger hatte die Abwehr gegenüber dem Ligaspiel in Hauzenberg (3:0) wieder umgestellt. In der Zentrale agierten Benedikt Lobenhofer und Felix Popp, auf den Außen spielten Angelo Mayer und Sebastian Keßler. Die Defensivspezialisten machten ihre Sache souverän, unterstützt vom Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Selbst nach Auswechselungen gab es keinen Abbruch im Spiel. Gerade die jungen Spieler spielten mit viel Mut, anzuführen ist hier Nenad Petkovic, der nach seiner Einwechselung sofort in ein Kopfballduell gegen den um fast zwei Köpfe größeren Memminger Abwehrspieler David Bauer einstieg.

Steinbergers Joker stechen sofort

In der zweiten Halbzeit kam die Zeit der Einwechselspieler. In der 52. Minute netzte Nenad Petkovic ein, in der 71. Minute traf Kubilay Celik mit der ersten Ballberührung ins Schwarze, und den Schlusspunkt setzte Benedikt Wiegert in der 86. Minute.

Im ersten Spielabschnitt drehten die beiden Pipinsrieder Leistungsträger Fabian Benko und Mario Götzendörfer das Match in die gewünschte Richtung. Der Ausgleichstreffer durch Benko (19.) war alleine das Eintrittsgeld wert. Mit seinem starken linken Fuß spielte er zunächst einige Memminger schwindelig, um anschließend das Spielgerät aus 18 Metern ins rechte obere Kreuzeck einzuschweißen. Nur zehn Minuten später nutze der starke Mario Götzendörfer einen Fehlpass, um den Ball aus 20 Metern zentraler Position ins Kreuzeck zu schlenzen.

„Heute kann ich die Analyse kurz machen. Es war von vorne bis hinten ein komplett desolater Auftritt“, so der enttäuschte Memminger Coach Matthias Günes nach der Partie. Sein Pendant Sepp Steinberger freute sich naturgemäß über das Spiel seines Teams: „Bis auf die ersten Minuten war es schon so, wie man es sich als Trainer wünscht. Es hat vieles funktioniert, und wir haben, glaube ich, auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Nächstes Punktspiel schon am Freitag

Bereits am Freitag ist der FC Pipinsried erneut gefordert, denn um 18.30 Uhr steht in der Küchenstadel-Arena das Heimspiel gegen den TSV Nördlingen auf dem Programm. „Wichtig wird sein, dass wir das Selbstvertrauen, das wir heute getankt haben, ins Ligaspiel mitnehmen, um die drei Punkte zu holen“, sagte Steinberger.

Mit dem TSV Nördlingen stellt sich ein Team vor, das durchwachsen in die Saison gestartet ist. Zwei Remis (Gundelfingen/Heimstetten) stehen einer Niederlage (Schwaig) und der Sieg gegen Schalding gegenüber. Nördlingen gilt neben Kirchanschöring als die Mannschaft der Bayernliga Süd, die am besten eingespielt ist. Es wird also spannend zu beobachten sein, was sich die Pipinsrieder einfallen lassen, um diese harte Nuss zu knacken.