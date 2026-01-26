FC Pipinsried kassiert Klatsche im ersten Testspiel

Der Bayernligist verlor ersatzgeschwächt sein erstes Testspiel. Auch die Dachauer Vereine ASV und SpVgg Kammerberg starteten mit Niederlagen.
Mit einer herben 0:4-Klatsche beim FC Ingolstadt II ist der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried in die Testspielserie zur Vorbereitung auf die Rest-Saison eingestiegen. Die Pipinsrieder mussten am zurückliegenden Samstag krankheitsbedingt auf Nico Karger, Valdrin Konjuhi, Tobias Schröck und Neuzugang Dustin Kothmair verzichten.
Auf dem gefrorenen Kunstrasen konnten die Pipinsrieder nur im ersten Spielabschnitt Akzente setzen, nur ein Torabschluss blieb ihnen versagt. Durch mehrfache Wechsel nach der Pause verloren die Gäste völlig den Faden, zudem leistete sich die Mannschaft um FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer einige Unkonzentriertheiten im Defensivbereich, die von den Gastgebern rigoros ausgenutzt wurden. Mussa Tasmin (52.), Berkay Öztürk (55./72.) und Davide Sekulovic schossen im zweiten Spielabschnitt den verdienten Sieg der Schanzer heraus.
Der FC Pipinsried trifft bereits am morgigen Dienstag auf den Landesligisten FSV Pfaffenhofen, bei dem mit Daniel Zanker ein ehemaliger Pipinsrieder in den Reihen steht. Anpfiff in Pfaffenhofen ist um 19 Uhr.
Der Bezirksligist ASV Dachau hat das erste Spiel im Jahr 2026 verloren. Auf dem Kunstrasen der Jugendsportanlage an der Gröbenrieder Straße unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Koston am Samstag dem Kreisligisten SV Sulzemoos 0:1. Das Tor des Nachmittags erzielte Niklas Keller in der 46. Spielminute.
Ligakonkurrent SpVgg Kammerberg verlor seinen ersten Test ebenfalls. Beim Süd-Bezirksligisten TSV Gilching gab es am Samstag eine 1:2-Niederlage. Maximilian Hölzl und Jomarcio Augusto brachten Gilching mit 2:0 in Führung, Justin Fauland gelang in der 85. Minute der Anschlusstreffer.