FC Pipinsried kassiert Klatsche im ersten Testspiel

Mit einer herben 0:4-Klatsche beim FC Ingolstadt II ist der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried in die Testspielserie zur Vorbereitung auf die Rest-Saison eingestiegen. Die Pipinsrieder mussten am zurückliegenden Samstag krankheitsbedingt auf Nico Karger, Valdrin Konjuhi, Tobias Schröck und Neuzugang Dustin Kothmair verzichten.

Auf dem gefrorenen Kunstrasen konnten die Pipinsrieder nur im ersten Spielabschnitt Akzente setzen, nur ein Torabschluss blieb ihnen versagt. Durch mehrfache Wechsel nach der Pause verloren die Gäste völlig den Faden, zudem leistete sich die Mannschaft um FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer einige Unkonzentriertheiten im Defensivbereich, die von den Gastgebern rigoros ausgenutzt wurden. Mussa Tasmin (52.), Berkay Öztürk (55./72.) und Davide Sekulovic schossen im zweiten Spielabschnitt den verdienten Sieg der Schanzer heraus.