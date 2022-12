FC Pipinsried: Kapitän Felix Thiel geht von Bord Regionalliga Bayern

Der Kapitän geht von Bord: Felix Thiel, Stammtorwart und Spielführer beim Regionalligisten FC Pipinsried, wechselt zurück zum FV Illertissen. Der FCP setzt jetzt auf zwei Talente.

Pipinsried – Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat einen Leistungsträger verloren: Felix Thiel, Stammtorwart und Kapitän der Mannschaft, wechselt nach nur einem halben Jahr beim FCP zurück zum FV Illertissen. Am vergangenen Samstag wurde der Vertrag aufgelöst, wie Tarik Sarisakal, Sportlicher Leiter beim FCP, gestern bestätigte.

Über die von Thiel vorgebrachten Gründe für den Rückwechsel wollte Sarisakal keine Auskunft geben. „Aber der Wechsel hat keinen faden Beigeschmack.“

Mit Thiels Weggang rückt Ersatztorhüter Daniel Witetschek zur neuen Nummer eins auf. Wir werden keine neue nominelle Nummer eins verpflichten“, betonte Sarisakal, mit Witetschek (22) und dem erst 18-jährigen Yunis Amdouni habe die Mannschaft „zwei hervorragende Leute. Mit den beiden gehen wir in die Rückrunde.“ Allenfalls, so Sarisakal, werde man einen jungen Torwart als Nummer drei oder einen erfahrenen Torhüter, der sich auf die Rolle als Nummer zwei beschränkt, verpflichten.

Mitteilungen, wonach auch Defensivspezialist Bernard Mwarome den FCP in der Winterpause verlassen werde, entgegnete Sarisakal entschieden: „definitiv nicht!“ Wie berichtet, kann Mwarome aus beruflichen Gründen donnerstags grundsätzlich nicht mittrainieren. Die Donnerstagseinheiten seien von besonderer Bedeutung, sagt Sarisakal, denn da gehe es um die taktische Vorbereitung auf das jeweilige Spiel am Wochenende. Was die besondere Situation mit Mwaromes Trainingsbeteiligung betrifft, gebe es „Redebedarf“, sagte Sarisakal. Das Trainerteam sei damit natürlich unzufrieden.