FC Pipinsried jagt Relegationsplatz – Wacker-Talent verlängert Leihvertrag

Pipinsried gewann am Wochenende mit 4:1 gegen Kottern. – Foto: Bruno Haelke/FuPa

Startet der FC Pipinsried mit dem möglichen dritten Sieg in Folge eine Serie, die ihn am Ende der Saison noch weit nach oben spülen kann? In der Bayernliga Süd scheint das nicht unmöglich zu sein. Der FC Memmingen zog im Vorjahr gegen Saisonende mit einer Erfolgsserie an den Kontrahenten aus Erlbach und Pipinsried vor und sicherte sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga.

Kann der FC Pipinsried am heutigen Abend im dritten Heimspiel in Folge den dritten Sieg in Serie einfahren? Die Antwort gibt der Fußball-Bayernligist ab 18 Uhr in der heimischen Küchenstadel-Arena gegen den FC Sturm Hauzenberg.

Nun, der Meisterschaftszug ist für den PCP längst abgefahren, auch Rang zwei (Landsberg) wird unerreichbar bleiben. Da aber der Tabellenführer TSV 1860 München II nach Lage der Dinge erneut nicht aufsteigen darf (die erste Mannschaft spielt in Liga 3), reicht auch der 3. Tabellenplatz für eine Relegationsteilnahme. Rang drei ist für die Pipinsrieder noch in Schlagweite. Es bleibt auch abzuwarten, ob alle, die für die Regionalliga gemeldet haben, das auch beibehalten. Doch bei allen Rechnungen und Modellen hilft dem FCP nur eines: Siege.

Und mit Siegen geht die Laune nach oben, mit Siegen in Serie umso mehr. Doch FCP-Trainer Roman Langer warnt: „Es geht darum, das Spiel maximal fokussiert anzugehen“, fordert er von seinem Team und liefert gleich den Hinweis auf das vergangene Spiele gegen Kottern. „Da hat mir unser Spiel zwischen der 50. und 70. Minute nicht gefallen. Da war der Fokus zwischenzeitlich nicht da.“

Was ihm aber gefallen hat, war die zum einen konzentrierte Herangehensweise speziell im ersten Spielabschnitt. Trotz des frühen 0:1-Rückstandes spielten die Pipinsrieder weiter entschlossen ihr Spiel, was mit zwei Toren belohnt wurde. Zudem freute sich Langer, dass seine beiden Youngster Benedikt Wiegert und Jaroud Kanze nach deren Einwechselung ins Schwarze trafen. „Sie zeigen mittlerweile im Training und im Spiel sehr gute Leistungen, deshalb haben sie sich die Einsätze auch verdient.“

Infolge der guten Leistungen von Kanze wurde in Absprache mit dem SV Wacker Burghausen auch der Leihvertrag verlängert. „Wir sind zufrieden mit ihm, und auch Wacker gefällt die Entwicklung von Jaroud.“

Er erwarte ein Spiel, dass „ein Mix aus den Partien gegen Schalding und Kottern“ sein werde, so Langer. Am Ende wird es aber auf uns ankommen, wie das Match abläuft.“

Mit dem von Alexander Geiger trainierten FC Sturm Hauzenberg erwartet der FCP ein Team, für das es im Jahr 2026 gar nicht so schlecht läuft, auch wenn der FC derzeit den zweiten Abstiegsrelegationsplatz belegt. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz gilt für den FC Sturm das Eichhörnchen-Prinzip: Punkte sammeln, wo und wie es geht.