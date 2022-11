FC Pipinsried hofft auf den Peuker-Effekt Neuer Trainer

Eine Parallele also zum Pipinsrieder Match gegen die „Kleinen“ Bayern. Früh in der Begegnung hatte der FCP alle Trümpfe in der Hand. Eine Großchance durch Marvin Jike, Pressing schon am Strafraum der Bayern, auf diese Weise einen Elfmeter herausgeholt. Es lief sehr gut für die Gelb-Blauen. Dann allerdings verschoss Kapitän Felix Thiel den Foulelfmeter, die Köpfe gingen in der jungen Mannschaft nach unten, ein kapitaler Bock von Daniel Jelisic brachte das 0:1, und taktische Unzulänglichkeiten sorgten für das 0:2 – das Match war vorzeitig gelaufen.

Am vergangenen Wochenende gab es für beide Mannschaften herbe Niederlagen. Pipinsried verlor gegen den FC Bayern München II mit 0:4, die Franken unterlagen im Derby dem 1. FC Nürnberg II mit 1:5. „Es war schmerzhaft vom Ergebnis her. Gefühlt haben wie die erste Halbzeit viele Ballgewinne, haben aber aus den Möglichkeiten nichts gemacht“, sagte der Fürther Trainer Petr Ruman nach der Niederlage im Frankenderby. Heißt im Umkehrschluss: früh gepresst, aber nichts herausbekommen.

Bereits zum Saisonauftakt versemmelte Marvin Jike einen Strafstoß im Match gegen Fürth. Der FC Pipinsried verlor die Partie nach einem Eigentor von Faton Dzemailji mit 0:1. Trotzdem hatten die Pipinsrieder Möglichkeiten, das Match für sich zu gestalten, aber es sprang einfach nichts Zählbares heraus.

Ja, die verschossenen Elfer, sie ziehen sich für den FCP durch die gesamte Vorrunde. Diese Saison verballerten einige Akteure des FCP einen Elfer. Marvin Jike in Fürth, Halit Yilmaz gegen Aschaffenburg, Belmin Idrizovic in Buchbach, Felix Thiel gegen die Bayern. Zudem kommen noch drei Fehlschüsse im Pokalspiel gegen Türkspor Augsburg. Der freie Schuss vom Punkt gehört also nicht zu den Stärken der Pipinsrieder.

In den vergangenen zehn Spielen gab es für den FCP nur einen Sieg und drei Unentschieden. Trotzdem ist Pipinsried noch in Reichweite der rettenden Tabellenplätze. Den Verantwortlichen an der Reichertshausener Straße reichte dies nicht, der Druck auf Spielertrainer Jelisic nahm langsam zu. Bekenntnisse zum Trainer blieben aus, und so zog Jelisic am vergangenen Sonntag die Konsequenz – er ging.

Seit Montag hat nun Frank Peuker das Zepter in der Hand. Er ist enttäuscht. „Die Trainingsleistungen haben mir bisher nicht gefallen“, sagte er am vergangenen Donnerstag im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Ich weiß noch nicht, woran es liegt, ob es der Trainerwechsel ist oder die Verunsicherung nach den letzten Spielen. Das werden wir aber zum Abschlusstraining klären“, so Peuker.

Der neue Coach kann im wichtigen Match gegen die SpVgg Greuther Fürth U23 wahrscheinlich wieder auf Halit Yilmaz zurückgreifen. Der 19-jährige Offensivakteur fehlte seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen sehr. „In Anbetracht der Lage müssen wir auch mal einfach Fußball spielen“, fordert Peuker von seinem Team, das sich spielerisch sicherlich im Laufe der Saison deutlich gesteigert hat und zumindest in diesem Punkt mit zu den besseren der Liga zählt. Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit fehlen der Mannschaft jedoch. Gegen Fürth wird es gerade darauf ankommen, Effizienz ist also gefordert.