FC Pipinsried gewinnt gegen Ligakonkurrenten – A-Junioren ärgern Dachau Testspiele im Landkreis Dachau von Moritz Stalter · Heute, 10:28 Uhr · 0 Leser

Dich kenn‘ ich doch: FCP-Angreifer Benedikt Wiegert (links) scheitert an Augsburgs Torhüter Michael Loroff. Noch nicht so lange her, da waren die beiden Teamkollegen. – Foto: bruno haelke

Der FCP zeigt sich bestens vorbereitet auf die Restsaison. Kammerberg überrascht Jetzendorf mit einem deutlichen 5:2-Erfolg im Test.

Nach dem deutlichen 5:1-Testspielerfolg über den Ligakonkurrenten Türkgücü München hat der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried auch den nächsten Ligarivalen deutlich distanziert. Der FCP gewann am Samstag gegen Türkspor Augsburg sicher mit 4:1 und zeigte sich bestens vorbereitet auf die am kommenden Wochenende startende Restsaison. Sa., 21.02.2026, 15:30 Uhr FC Pipinsried Pipinsried Türkspor Augsburg TürkAugsburg 4 1 Eigentlich sollten die Pipinsrieder das Nachholspiel gegen den FC Sturm Hauzenberg absolvieren, allerdings hatte Frau Holle etwas dagegen. Trotzdem wollten die Pipinsrieder nochmals testen, auf dem Kunstrasen der Jugendsportanlage des ASV Dachau wurde dann das Match gegen Türkspor Augsburg ausgetragen. Der FCP ging in der 8. Minute durch Florian Gebert in Führung, nur zwei Minuten später glich Dominik Krachtus aus. Danach kamen die Pipinsrieder immer besser ins Spiel, Gebert schnürte seinen Doppelpack bereits in der 17. Minute. Jaroud Kanze (74.) und Thomas Wolf in der 85. Minute stellten den verdienten 4:1-Endstand her.

„Ich denke, wir haben heute schon sehr viele Spieler gesehen, die in einer möglichen Startformation stehen. Aber im März und April haben wir so viele Spiele, da brauchen wir jeden“, sagte FCP-Trainer Romans Langer. Das erste Punktspiel nach der Winterpause soll am kommenden Samstag um 14.30 Uhr in Nördlingen stattfinden. Jetzendorf unterliegt Kammerberg klar Für die Fußballer des TSV Jetzendorf endete die Generalprobe vor dem Landesliga-Auftakt in einer Woche mit einer Enttäuschung – und für die SpVgg Kammerberg das letzte Spiel vor dem Bezirksliga-Start mit einem unerwartet hohen 5:2-Erfolg. Während Kammerbergs Coach Victor Medeleanu seine Spieler als „konsequent in der Chancenverwertung“ bezeichnete, bemängelte sein Gegenüber Markus Pöllner die „fehlende Effizienz vorne und fehlende Konsequenz hinten“.

Lediglich in der Anfangsphase wurden die Jetzendorfer ihrer Favoritenrolle gerecht. Das machte sich auch im Ergebnis bemerkbar: Leon Nuhanovic erzielte in dieser Phase das 1:0 (5.). Sogar der zweite Treffer war möglich, ehe Kammerberg das Spiel drehte. Robert Villand – eigentlich nicht als Torjäger bekannt, sondern der Mann für Stabilität und Struktur im SpVgg-Spiel – sorgte mit zwei blitzsauberen Toren (13., 42.) für eine 2:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel erlaubten sich die Jetzendorfer zu viele Fehler, die Kammerberg umgehend bestrafte: Jan Lipovsek (56.) und Dario Stanic (60.) erhöhten mit einem Doppelschlag auf 4:1. Domenik Kaiser legte sogar das 5:1 nach (73.), ehe Ben Geuenich mit einem verwandelten Elfmeter Ergebniskosmetik betrieb, den Gesamteindruck jedoch dadurch nicht wirklich verbessern konnte. „Klar, wir hatten ein paar Ausfälle, aber es stand genügend Qualität und Erfahrung auf dem Platz, um erfolgreich Spiele zu bestreiten“, so Trainer Pöllner. Medeleanu wollte den Sieg nicht überbewerten: „Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Es war dennoch ein guter Test.“ Jetzt gelte der Fokus dem Punktspiel am Sonntag in Freising. Jetzendorf empfängt den SV Cosmos Aystetten. ASV spielt 2:2 gegen starke A-Junioren 2:2 trennten sich der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau am gestrigen Sonntagnachmittag in einem Testspiel gegen die A-Junioren des SV Waldeck-Obermenzing. Die Münchner Talente waren ein starker Gegner – was nicht verwundert. Denn sie führen die Tabelle der A-Junioren-Bayernliga souverän an.